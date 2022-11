Shakira se comió los dulces de sus dos hijos en la noche de Halloween

Shakira compartió en sus redes sociales que se comió todos los dulces de sus hijos, que recogieron en la noche de Halloween. Tomada de Instagram @shakira

Fueron varias las publicaciones que realizó Shakira durante el primer fin de semana de Halloween en la que sus dos hijos, Milan y Sasha, la hicieron recurrir a su creatividad para compartir junto a ellos en los diferentes compromisos sociales con sus compañeros de colegio en Barcelona. Desde una porrista, pasando por una súper heroína como la Mujer Maravilla y terminando como una tierna angelita, la barranquillera se robó los suspiros de sus seguidores.

En medio de todo este recorrido, la cantante no tuvo tiempo de conseguir al menos un dulce para reunir la energía necesaria, por lo que debió recurrir a los de sus hijos para retomar la apretada agenda.

Y así quedó registrado en sus InstaStories cuando ella misma publicó que no tomó solamente un dulce, si no que se le iba pasando la mano con los confites de sus pequeños hijos que estaban al interior de una calabaza, allí se ve la mano de la cantante tomando un dulce y escribió: “¿es muy patético que me esté comiendo los dulces de mis hijos?”.

Y lo que para la artista puede resultar patético, para otros padres de familia podría resultar en problemas, pues son los pequeños quienes dedican tiempo y esfuerzo en recorrer las casas y espacios comerciales para recoger las golosinas que disfrutarán. Con las respectivas recomendaciones como las del odontólogo para evitar problemas dentales y las del médico, para no llevarse un tremendo dolor de estómago por su excesiva ingesta.

Shakira señaló que por poco se come todos los dulces de sus hijos en la noche de Halloween. Tomada de Instagram @shakira

En el caso de la cantante barranquillera, más allá de celebrar la ‘Noche de brujas’ por puro gusto, quiso disfrazarse para entretener a sus hijos Milan y Sasha, quienes actualmente tienen nueve y siete años de edad.

De este modo, el lunes 31 de octubre la intérprete de ‘Can’t Remember to Forget You’ compartió desde su cuenta de Instagram un video en el que reunió imágenes de los tres disfraces que usó para esta temporada de Halloween.

“Las cosas que uno hace por sus hijos. ¡Disfrazada todo el fin de semana solo por verlos sonreír!”, fue lo redactado por la artista en la leyenda de su publicación.

Respecto de su look como la Mujer Maravilla, la cantante reveló que este fue el primer disfraz que usó en su vida. “De porrista a superhéroe. Por cierto, ¡la Mujer Maravilla fue mi primer disfraz! Halloween, la excusa perfecta para sublimar deseos de infancia”. Y ya su último atuendo fue de ángel. Empero, la barranquillera hasta el momento no ha enseñado los disfraces que utilizaron sus hijos, de quienes Gerard Piqué (futbolista español) es el padre.

Y es que la barranquillera aprovechó este espacio para compartir con sus hijos, pese a los malos momentos que ha venido atravesando por su separación con Gerard Piqué. En el primer día de celebración, se dijo que Shakira se coló en una de las atracciones aprovechando su condición de celebridad, hecho que molestó a los asistentes.

Si bien Shakira no se pronunció sobre esta información, los fans de la barranquillera se manifestaron en redes sociales contra el programa del canal Telecinco y contra la periodista que hizo el reportaje, Silvia Taulés.

“La cara que se le queda a una cuando Shakira se te cuela después de casi una hora de espera”, agregó la periodista española.

