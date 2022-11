Melissa Martínez en SoHo: más de uno está ansioso con su aparición

Melissa Martínez dejó con la lengua afuera a sus compañeros cuando le preguntaron por su participación en SoHo. Foto tomada de Instagram @MelissaMartinezA

Algo con lo que muchos de los seguidores de Melissa Martínez sueñan es con verla en alguna publicación como Dios la trajo al mundo. Bien se ha dicho en las calles que “algo tendrá el agua de Barranquilla, que vuelve a sus mujeres tan bellas”, y la presentadora deportiva no es la excepción.

Mientras participaba en el programa El Vbar de Caracol Radio y uno de sus compañeros realizaba un desmenuzado resumen de lo que ocurrió con la Champions League, el director del espacio deportivo recibió por interno la confirmación de que la nacida en Soledad, Atlántico, estará en la revista SoHo.

Diego Rueda, director de El Vbar tomó por sorpresa a la recién divorciada y le formuló la pregunta: “Melissa Martínez, me envían acá un mensaje ¿Es cierto que va a estar en Soho?”. Sorprendida, la periodista de ESPN le contra preguntó a su jefe de dónde obtenía esa información.

La replica del director no tardó en aparecer y le pidió que confirmara si era cierta la información que le acababa de llegar por interno, por lo que Martínez respondió: “Sí, sí”.

Desde Ibagué, uno de sus compañeros le pidió confirmar cuándo sale la edición de la revista de la que será la protagonista para poder llevarse consigo cinco de los números para su casa. Por su parte, Fernando Calle, otro de los colegas le dijo: “Vas avisando Meli, para comprar la revista”.

Pero como la presentadora no podía contar muchos detalles al respecto, solamente atinó a decirles a sus compañeros que sería la próxima edición impresa, no sin antes preguntarles que cómo se filtraban esas noticias tan fácilmente.

Y agregó: “No les puedo contar detalles. Tengo un acuerdo de confidencialidad. Espero que compren la revista más bien”.

Indirectas muy directas: le dicen a Melissa Martínez

Desde que Melissa Martínez confirmó su separación del futbolista integrante del club santafereño, Matías Mier, mucho se ha especulado sobre supuestas indirectas que estaría enviando la periodista deportiva a su expareja. Hace algunos días, con el lanzamiento de Monotonía de Shakira, los internautas aseguraron que una parte de la letra se la habría dedicado al uruguayo.

La pareja, que había contraído matrimonio en 2019, decidió ponerle punto final a su relación y hasta el momento se desconocen los motivos. Algunos afirman que se trató de una infidelidad del deportista y otros, que los compromisos laborales, así como las ausencias del jugador, enfrió la relación.

Recientemente, la presentadora de ESPN compartió en sus redes sociales una publicación del reconocido coach motivacional, Daniel Habif, en la que lanzó una pregunta que decía: “¿Te lo seguirían ocultando si no te hubieras enterado?”. Martínez dejó un contundente mensaje de lo que le molesta que se diga en los medios de comunicación.

Melissa Martínez le respondió a un reconocido programa de chismes, que habló de una publicación de la presentadora. Tomada de Instagram @losetodocol

La publicación fue replicada por el programa de chismes Lo Sé Todo con el mensaje “Indirectas muy directas”, situación que generó incomodidad en la bella presentadora que inmediatamente respondió en la publicación de Instagram:

“Déjenme trabajar y vivir, no interrumpan mis jornadas con especulaciones sin sentido. La vida es más que un capítulo, no todo se remite a esto. Felicidades si ustedes viven de pelea con el mundo, pero no todos somos así!!! Mientras yo trato de sacar proyectos adelante ustedes inventan peleas imaginarias que les repito NO EXISTEN. Una mujer como yo puede aportar cosas más positivas a una sociedad bastante golpeada por problemas reales”, escribió la barranquillera en la publicación de Lo Sé Todo.

