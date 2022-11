Presidente Petro confirmó el premio de $25 millones a las jugadoras de la selección Colombia: “Ustedes han sido discriminadas”

El presidente Gustavo Petro recibió a la Selección Colombia Femenina Sub 17 en la Casa de Nariño. Foto: Gustavo Petro (Twitter)

La Selección Colombia Femenina Sub 17 fue subcampeona de la Copa Mundial que se llevó a cabo en India. En el último encuentro el equipo nacional cayó por la mínima diferencia ante España, sin embargo, el haber llegado a esa instancia marcó un hito en el deporte colombiano, ya que es la primera vez que una selección de fútbol logra disputar el último partido en un torneo FIFA.

Las jugadoras llegaron al país y tuvieron una visita en la Casa de Nariño en un acto de homenaje por parte del gobierno y contó con la presencia del presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, la ministra del Deporte María Isabel Urrutia, el ministro de Educación Alejandro Gaviria, entre otros representantes del gobierno. En el acto el jefe de Estado destacó la importancia de lo logrado en India y señaló que es clave la unión del deporte y del estudio.

Las jugadoras, cuerpo técnico y directivos llegaron sobre las 8:30 de la mañana a la Casa de Nariño y allí tuvieron su primer encuentro con el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. En un corto acto el gobierno homenajeó a la Selección Colombia Femenina y se confirmaron algunos de los premios como que todas las jugadoras recibirán un bono de 25 millones de pesos y el técnico Carlos Paniagua recibió 12 millones de pesos.

El jefe de Estado confirmó la entrega de premios de 25 millones de pesos para cada jugadora. Foto: Gustavo Petro (Twitter)

“¿Por qué no hay una liga de fútbol femenina?”

El presidente Gustavo Petro recibió a las jugadoras en el Salón Gobelinos y allí hizo algunas recomendaciones a la Federación Colombiana de Fútbol, así mismo encargó unas labores especiales a la vicepresidenta Francia Márquez y la ministra María Isabel Urrutia, también pidió que se tenga en cuenta el fútbol femenino y que se hagan los esfuerzos necesarios para acabar con la discriminación en el deporte. El jefe de Estado también se refirió a la liga de fútbol femenina.

“Lo primero que hay que lograr en el país es que toda la población pueda realizar actividad física, especialmente en el colegio, el ministro Alejandro Gaviria tiene esa tarea central (...) esa es nuestra línea y no se puede admitir discriminación entre hombres y mujeres. En campaña defendimos la idea que a igual trabajo, igual salario entre hombre y mujer, es un principio universal de lucha, una que tiene que ver con la movilización del género femenino en todos los terrenos”, aseguró Gustavo Petro.

Además el jefe de Estado volvió a cuestionar el por qué no hay una liga femenina de fútbol y sí una masculina, “ustedes han vivido lo que se llama la discriminación, ¿por qué no hay una liga de fútbol femenina?, con los éxitos se plantea el tema, pero hoy a pesar muchos anuncios, no hay una liga de fútbol femenina y sí una liga de fútbol masculino, con el debido respeto para los muchachos que practican el deporte pero las muchachas han conseguido más títulos. No nos hemos acercado a esto de ser subcampeones mundiales, pero no hay una liga femenina, que significa simplemente que no hay empresas que estén dispuestas a poner dinero en el fútbol femenino”.

Gustavo Petro unir el deporte y la educación. Foto: Gustavo Petro (Twitter)

“Un esfuerzo para que el mundo del fútbol sea equilibrado”

El presidente Gustavo Petro también señaló que en varios aspectos de la sociedad hay machismo y que se deben hacer esfuerzos para que no exista la discriminación en Colombia. El jefe de Estado señaló que el fútbol cambiará y ya está cambiando, por eso para él es importante que el país esté a la vanguardia del fútbol femenino.

“Esta es una sociedad machista, en el Estado hay machismo, en el deporte hay machismo, en la empresa privada hay machismo, en la base de la sociedad hay machismo, hay una discriminación profunda contra la mujer en Colombia (...) yo le pediría a todos estos directivos de la federación de fútbol a que hagan un esfuerzo porque el mundo de fútbol sea equilibrado en términos de género, es necesario, el mundo ha cambiado, el poder de la mujer está presente, es evidente”, aseguró.

Petro pidió a María Isabel Urrutia, ministra de Deporte y la vicepresidenta Francia Márquez para que hagan, “esfuerzos, el mundo del fútbol cambiará y está cambiando y sería bueno que Colombia sea una vanguardia del cambio, ministras tienen una tarea por delante. Poder ligar la actividad deportiva con la educación, me parece clave. Es el éxito de los Estados Unidos, poder ligar estudio y deporte, muchos de nuestros deportistas glorias viejas, andan por las calles porque fueron usados en su momento para las medallas, las glorias y los aplausos, una vez pasó el momento quedaron tirados, nunca hubo una preparación, nunca se les permitió ser profesores. nunca se les dio oportunidades y quedaron tirados y eso no puede ser en Colombia”.

