Selección Colombia: conozca los perfiles de las 21 mujeres ‘guerreras’ subcampeonas del mundo sub-17

Plantel completo Colombia femenina Sub17,

A pesar de la derrota contra España por la mínima diferencia, las jugadoras de la selección Colombia femenina obtuvieron un destacado subcampeonato en la Copa Mundial FIFA Sub-17. Sin embargo, estas destacadas jugadoras de fútbol se convierten en un hito para el deporte colombiano. Cada una tiene una historia que contar y a pesar de su corta edad, proyectan un relevante futuro deportivo. Conozca los perfiles de las 21 deportistas quienes hoy dejaron el nombre de Colombia muy en alto.

Linda Caicedo

Linda Caicedo nació el 22 de febrero de 2005 en la ‘Sucursal del Cielo, a su corta edad empezó a llamar la atención de su familia, pues según confesaron a Grueso Calibre, Linda empezó a patear las ollas y todo lo que se atravesaba, quizá esto pasaba desapercibido, pues podría considerarse como la típica travesura infantil, sin embargo, cada día se evidenciaba como la hoy delantera de la Selección Colombia, quería jugar e imitar lo que estaba en la pantalla del televisor y ahora lo hace en el Deportivo Cali.

Esta crack, rebelde con la pelota, fugaz como la estrella que es y apasionada por cualquier camiseta que vista. Esa delantera que es el futuro del combinado patrio y apunta a ser líder del plantel en un futuro gracias a su arraigo y fundamento futbolístico.

Linda Caicedo - Selección Colombia Femenina Sub17.

Gabriela Rodríguez

La delantera del América de Cali tiene 17 años, los cuales han sido suficientes para avanzar en su carrera y hacerse con un puesto en el onceno vallecaucano. Desde el 2018 empezó a sumar minutos en la Selección Valle, pues este sería el primer peldaño para avanzar en su proceso y soñar con portar la casaca amarilla en representación de todo un país.

Ya acompañó a la Sub20 en Costa Rica, sin embargo, parece no ser suficiente, pues tiene hambre de triunfo. La jugadora ya sabe lo que es alzar trofeos, pues fue campeona de la liga colombiana venciendo al clásico rival Deportivo Cali. Ahora, en medio de la euforia, pretende liderar el medio campo con su talento y aportar en el ataque cafetero.

Gabriela Rodríguez - Selección Colombia Femenina Sub17.

Yésica Muñoz

El llano está bien representado, pues en la cancha hay una irreverente jugadora que busca protagonismo con su versatilidad. Yésica Muñoz deleita con su juego en el frente de ataque nacional, sin embargo, su proceso no ha sido fácil. Si bien, ahora hace parte del club C. D. Formas Íntimas de la Liga de Antioquia, llegar a este punto ha sido un largo camino.

Esta atacante viajó a Medellín para fundamentar su desarrollo futbolístico, edificando su proceso en Formas Íntimas y destacando en el rentado nacional. La expectativa ahora se centra en lo que pueda lograr en el último partido del mundial, pues su sueño por ahora es darle una sala a su madre, quien ha sido pilar excepcional para su crecimiento deportivo.

Yésica Muñoz - Selección Colombia Femenina Sub17.

Orianna Quintero

El proceso del fútbol femenino ha destacado en el último año en Cali, ciudad que ha sabido cosechar grandes talentos; tal es el caso de Orianna Quintero, quien frente Nigeria dejo ver sus lágrimas de impotencia, pues estaba segura de que podía dar más en el terreno de juego.

Quintero Lemmel juega en el América de Cali y destaca por su velocidad en el campo, facultad que le ha permitido hacerse incluso con la titular de la Selección Femenina, aportando la cuota de gol y de generación de juego del combinado patrio.

Orianna Quintero - Selección Colombia Femenina Sub17.

Luisa Fernanda Agudelo

Con tan solo 15 años Luisa Fernanda Agudelo puso a soñar a todo un país tras atajarle el penal definitivo a la jugadora de Nigeria Comfort Folorunsh, y así por primera vez en la historia poner a la selección Colombia a disputar una final de un torneo FIFA. La joven portera que asumió la responsabilidad de resguardar la meta de las dirigidas por Carlos Paniagua en el Mundial sub-17, tiene una serie de reconocimientos como la valla menos vencida de la Liga Vallecaucana, motivos que le han dado para dar su rol como toda una deportista profesional.

Luisa Agudelo que también ha jugado con el Cortuluá volviéndose así la portera más joven en disputar la Liga Femenina, es una promesa para el futuro prometedor de una Selección Colombia que ya disputó Mundial Sub-23, se preparan para jugar el próximo mundial de mayores, de cuya categoría quedaron de subcampeonas de la Copa América y en algunos días disputaran la final de la Copa Mundial sub-17.

Luisa Agudelo - Selección Colombia Femenina Sub17.

Ana María Guzmán

La lateral derecha Ana María Guzmán de 17 años ya ha tenido participaciones mundialistas, la talentosa jugadora brilló en el partido ante la selección Alemana, jugado este año en el Mundial Sub-23 disputado en Costa Rica, allí junto a Linda Caicedo, compañera en el equipo dirigido por Paniagua pusieron a vibrar a un país y dieron muestras de la grata cosecha que sería el Mundial sub-17.

Ana María, que ha disputado juegos con el club Atlético Dosquebradas, es una muestra de la constancia y disciplina de una verdadera jugadora profesional: “Las mujeres colombianas tenemos una pasión muy grande por este deporte. Para nosotras representar al país es una emoción muy grande, una alegría inmensa”.

Ana María Guzmán - Selección Colombia Femenina Sub17.

Stefanía Perlaza

La selección dirigida por Carlos Paniagua tuvo una defensa que destacó por su precisión al atacar y su frialdad para cobrar penaltis, se trata de la oriunda de Tuluá Stefanía Perlaza, quien tan solo con 17 años en uno de los momentos más tensos de la tanda de cobros desde el punto penal, tuvo la cabeza fría para rematar fuertemente y destrozar las ilusiones de las nigerianas de clasificarse a la gran final.

La talentosa zaguera que fue formada en la escuela Independiente de Tuluá ya ha jugado en la Liga Profesional teniendo participación en el Deportivo Cali femenino.

Stefanía Perlaza - Selección Colombia Femenina Sub17.

Mary José Álvarez

La defensa de la selección Colombia Femenina Sub-17 tiene fuerza y potencia al robar balones, pero también para rematarlos contra el arco rival, una muestra de ello fue el increíble zapatazo dado por la defensa Mary José Álvarez, que se estrelló contra el travesaño nigeriano y por poco se inmortaliza como uno de los golazos del mundial disputado en la India.

La cartagenera de 17 años que debutó profesionalmente en el torneo con Independiente Medellín, ha logrado unas muy destacadas actuaciones a lo largo de la Copa Mundo siendo una muestra de ello todos los partidos que disputó de titular, siendo una ficha de suma importancia para la escuadra de las jóvenes profesionales que están haciendo soñar a todo un país.

Mary José Álvarez - Selección Colombia Femenina Sub17.

Cristina Motta

Es una huilense, nació en Oporapa, pero que muy niña llegó a Cundinamarca, puntualmente en el municipio de Chía, donde no solo se asentó con su familia, sino que empezó a formar su sueño de convertirse en futbolista profesional.

En la Institución Educativa de Fagua, ella empezó a dar muestras de su calidad, lo que le valió para competir en el Club Dicono, precisamente esto le dio la oportunidad para medirse a algo más grande. A sus 17 años, además de ser finalista de un campeonato mundial, puede decir que es futbolista profesional, pues actualmente hace parte de las filas de Fortaleza.

Cristina Motta - Selección Colombia Femenina Sub17.

Juana Ortegón

La centrocampista que a sus 16 años hace historia en el deporte nacional; en este 2022 no solo ha disputado el mundial sub 17, en India, hace un par de meses, cuando recién cumplió los 16 años, fue citada para jugar el mundial sub 20, donde Colombia avanzó hasta los octavos de final, cuando cayó 1 - 0 ante Brasil.

Actualmente, es jugadora del Deportivo Cali, pero ha tenido recorrido en otros clubes como la Escuela Carlos Sarmiento Lora, que le ha valido para ser una de las referentes del equipo nacional. “Todo lo que he podido adquirir, ha sido gracias al cuerpo técnico que ha confiado en mí. En cada partido intentamos demostrar lo mejor. La experiencia se viene construyendo hace rato, se está demostrando acá en el Mundial de la mejor forma”, aseguró antes de jugar la semifinal, donde superaron a Nigeria.

Juana Ortegón - Selección Colombia Femenina Sub17.

Natalia Hernández

Esta vallecaucana dio el salto de la selección de la liga de su departamento, al equipo nacional. Con 17 años y la gran oportunidad de ser campeona mundial, tiene un año repleto de compromisos futbolísticos; pues una vez culmine el certamen orbital, tendrá varios torneos regionales.

No se descarta que luego de su participación en la India, Natalia tenga la oportunidad de llegar a club profesional, bien sea en Colombia o el extranjero.

Natalia Hernández - Selección Colombia Femenina Sub17.

Laura Garavito

mediocampista nacida en Bogotá el 5 de abril de 2005. Desde tempranas edades logró establecer una conexión especial entre ella y la pelota, su amistad ha sido tan fuerte que ahora es finalista del mundo. La capitalina actualmente milita como jugadora del club Soccer Future, perteneciente a la Liga de Bogotá.

En sus cortos 17 años de edad, la volante ha conseguido demostrar que tiene el talento suficiente para colocar su nombre en las estanterías más altas, no solo del fútbol nacional sino también internacional. Ya ha logrado participar en el fútbol profesional bajo la casaca de Independiente Santa Fe y espera hacer parte de la lista final de convocadas a disputar la Copa Mundial de mayores el próximo año en Australia/Nueva Zelanda.

Laura Garavito - Selección Colombia Femenina Sub17.

Dayana Beltrán

Nacida el 2 de marzo de 2005, es una de las futbolistas que puede disfrutar del título de futbolista profesional. Actualmente, es una de las jugadoras más destacadas del club bogotano Fortaleza CEIF. La delantera se ha destacado por tener un buen olfato goleador y a tan temprana edad se perfila como una de las mejores atacantes para el futuro del fútbol femenino.

Dayana Beltrán - Selección Colombia Femenina Sub17.

Eliana Agudelo

Mediocampista nacida el de 19 febrero de 2006, también es una parte clave para el esquema planteado por el director técnico Carlos Paniagua. La volante nacida en Risaralda ya ha trabajado anteriormente con el estratega cuando hizo parte de la convocatoria para el Sudamericano sub-17 y actualmente milita con el Mochi Fútbol Club.

Según sus propias palabras, a pesar de su estatura, Agudelo se considera una mediocampista aguerrida. Se caracteriza por tener gran habilidad al momento de quitar el balón y entregar pases seguros, sin importar si tiene que actuar como contención o como creadora.

Eliana Agudelo - Selección Colombia Femenina Sub17.

Jimena Ospina

La portera del combinado patrio destaca por talante a la hora de atajar, siendo una ficha confiable para los equipos en los que ha portado la camiseta, incluyendo la Selección Colombia. Ahora defiende el arco del Deportivo Cali Femenino y avanza en su proceso, pues a su corta edad ha sabido hacerse con un puesto en un onceno campeón del rentado femenil en el país, incluso siendo convocada a microciclo para la selección Sub20.

Jimena Ospina - Selección Colombia Femenina Sub17.

Camila Chuquen

La talla de esta guardameta es ponderada por los directores técnicos, quienes confían en Chuquen como una carta decisiva a la hora de salvaguardar el arco. Su mirada bajo los tres palos intimida, pues es notoria la seguridad que porta, cualidad que la ha llevado a consagrarse como la portera con la valla menos vencida en torneos nacionales cortos en Colombia.

María Camila Chuquen - Selección Colombia Femenina Sub17.

Maria Camila Correa

El cerrojo defensivo siempre tiene como referente a María Camila, quien no pudo vivir las mismas emociones contra Nigeria por estar sancionada, sin embargo, siembre ha sido tenida en cuenta por el profesor Paniagua. Su crecimiento ha sido notorio en el Eje Cafetero, pues la jugadora se transforma en muralla y con su ferreo marcaje evita a toda costa la aproximación del rival.

María Camila Correa - Selección Colombia Femenina Sub17.

María Fernanda Viafara

En Colombia destaca como la base fundamental de Independiente Santa Fe, pues esta defensora es temida por sus rivales; esto, gracias a su actitud avasalladora y colmada de ímpetu. Es común ver a Viafara saliendo con el balón, no obstante, siempre está dispuesta al rechazo de la pelota pues su idea, siempre es disminuír riesgos y adelantar al equipo.

María Fernanda Viafara - Selección Colombia Femenina Sub17.

Elsa Gómez

Levantar la cabeza a la zona defensiva obliga al rival a toparse con una muralla de cabello corto, ella es Elsa Gómez, la defensa que desde sus inicios en el Eje Cafetero ha forjado una batalla continúa para atornillarse en la saga del plantel que defiente. En su redes se lee “Si no hay lucha, no hay progreso”, consignía de valor que sigue dando frutos, pues ahora hace parte de la historia del fútbol nacional.

Elsa Gómez - Selección Colombia Femenina Sub17.

Sofía Patiño

Esta volante lleva la versatilidad en sus pies, pues a pesar que fue llamada a última hora por el técnico tricolor, supo que dicha manifestación era sinonimo de confianza y ha sabido recompensarlo dentro del campo. Desde la liga de Risaralda ha llevado en alto el nombre de su tierra, pues junto a varias compañeras, hoy representar a esta región en la selección.

Sofía Patiño - Selección Colombia Femenina Sub17.

Karla Viancha

Siempre ha desarrollado su talento a 2.600 metros más cerca de las estrellas, pues Viancha destaca en el centro del país, sumando minutos en la liga Bogotá. Sus goles la han destacado como goleadora y cuota fija para marcar, ahora, buscar aportar dicha experiencia a la selección nacional, asegurando un futuro con un proceso que apunta a la absoluta.

Karla Viancha - Selección Colombia Femenina Sub17.

Carlos Paniagua - Director técnico

Carlos Paniagua logró compensar su corta carrera futbolística en la dirección técnica, pues desde que se lesionó de gravedad y no pudo jugar más, se preparó para hacerse un camino como técnico. Sus primeros pasos se dieron hace justamente 30 años y su primer gran resultado se dio junto al profesor Carlos Mario Hoyos, llevando al Bucaramanga a la Copa Libertadores en 1997, él como asistente. Esto le abriría las puertas para ser quien dirigiera y así se dio.

Su paso por el fútbol masculino fue significativo para poder llegar a donde está hoy en día, pues dirigió a grandes jugadores que son ídolos como el portero David Ospina, Camilo Zúñiga o Juan Fernando Quintero, entre otros cuando estuvo al frente de la Selección Antioquia.

Posteriormente se dio a conocer como formador de jugadores en la categoría sub15 de la Selección Colombia masculina gracias a que la Federación Colombiana de Fútbol lo llamó. La experiencia con los varones le sumaba, pero luego su profesionalismo lo llevaría a ser asistente técnico del profe Taborda quien manejó la selección femenina sub 17 en el Mundial de Costa Rica que se jugó en el 2014.

Formas Íntimas sería el primer equipo en el que asumiría como técnico propiamente dentro del fútbol femenino y sería el artífice del paso a Copa Libertadores del Deportivo Independiente Medellín- Formas Íntimas. Desde el pasado diciembre de 2021 volvió a recibir la confianza de la Federación para dirigir a las dos selecciones femeninas en las categorías sub 17 y sub 20. A ambas las llevó a clasificar al torneo para este 2022, logrando que las sub 20 terminarán en cuartos de final cayendo ante la poderosa Brasil, mientras que con las sub17 están a un paso de ser campeonas del mundo en India 2022.

Carlos Paniagua - Selección Colombia Femenina Sub17.

