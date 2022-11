Melissa Martínez furiosa con quienes insisten en hablar de su rompimiento con Matías Mier: “Déjenme trabajar y vivir”

Foto: Instagram @melissamartineza

Una de las rupturas más sonadas en la farándula nacional en lo corrido de 2022 fue la de la presentadora del canal internacional ESPN, Melissa Martínez, y el futbolista uruguayo de Independiente Santa Fe, Matías Mier, luego de completar más de tres años de relación.

Al estar en boca de las redes sociales y tener que lidiar con las dificultades de una ruptura sentimental siendo una figura pública, a la soledeña no le quedó otra alternativa que confirmar en televisión la noticia de su separación, debido a la incapacidad para hacer la ‘vista gorda’ ante una situación que era de conocimiento público. Esto, a pesar de que el volante del Independiente Santa Fe ya había pedido perdón en público por el daño que le habría causado a Martínez, así como había pedido a los seguidores de ambos respetar el momento de dificultad que estaba atravesando su ex-pareja.

Martínez, quien se encuentra entre las figuras de la farándula colombiana más activas en las redes sociales, finalmente optó por sincerarse con sus seguidores sobre las dificultades emocionales que estaría atravesando por cuenta de su ruptura, pero pese a que la presentadora ha sido abierta ante sus seguidores, llegó un momento en que ya tuvo que poner un tate quieto.

La famosa tuvo que hacer un pare y levantar la voz, Melissa Martínez se puso furiosa con quienes insisten hablar de su rompimiento con Matías Mier: “Déjenme trabajar y vivir”, dijo la periodista y presentadora.

Ya este fue el punto de inflexión de la mujer, pues muchas personas estarían especulando y referían que ella le estaría enviando mensajes o cultos, o mejor dicho, indirectas al futbolista Matías Mier, quien hoy es su expareja, muchos han asegurado que el motivo de la ruptura fue una posible infidelidad de parte del deportista.

“Déjenme trabajar y vivir, no interrumpan mis jornadas con especulaciones sin sentido, La vida es más que un capítulo, no todo se remite a esto. Felicidades si ustedes viven de pelea con el mundo, pero no todos somos así. Mientras yo trato de sacar proyectos adelante ustedes inventan peleas imaginarias que les repito NO EXISTEN. Una mujer como yo puede aportar cosas más positivas a una sociedad bastante golpeada por problemas reales”, escribió Melissa Martínez en su cuenta de Instagram.

Melissa Martínez furiosa con quienes insisten hablar de su rompimiento con Matías Mier: “Déjenme trabajar y vivir”

El mensaje de Melissa Martínez también es un llamado a no ser reconocida solamente con su ruptura con Matías Mier, sino como una mujer empoderada, en donde su figura vale por lo que ella es y uno en relación con un hombre, esto se puede entrever en estas líneas “Una mujer como yo puede aportar cosas más positivas a una sociedad bastante golpeada por problemas reales”. Es un llamado de atención hacia lo que ella es como mujer y profesional y no como un mero producto para la industria del entretenimiento.

Hace algunos días, la periodista deportiva indicó que ha tenido que asistir a terapia psicológica desde hace varios meses para poder lidiar con el impacto que le produjo su separación con Matías Mier, así como con otros aspectos de su vida personal. También aprovechó para invitar a otros para pedir ayuda profesional, si así lo consideran necesario:

“En estos días se celebró el día de la salud mental y yo quería hacerles la recomendación que ojalá tuvieran la posibilidad que alguien los escuchara frecuentemente y ojalá esa persona sea un especialista, yo sé que no todos tenemos los recursos para ir de manera constante porque vale, pero sí, creo que para mí ha sido una ganancia asumir que varios aspectos en mi vida están fuera de mi alcance y así creamos que podemos lograrlo solos, el apoyo profesional es bastante importante”.

Este mensaje de la figura pública es importante para todas las personas e incluso para ellos que todo el tiempo tienen la presión de “deber” llevar una vida perfecta.

SEGUIR LEYENDO: