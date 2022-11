Ella es Adriana Moscoso, la actriz huilense que participó en el episodio de ‘La Rosa de Guadalupe’ con el polémico acento colombiano

Foto tomada de Instagram: @youlin_moscoso

‘La Rosa de Guadalupe’ es tendencia en Colombia por estos días, luego de que en uno de sus ás recientes episodios representaran la historia de dos colombianas que se radicaron en México y enfrentan la discriminación. El capítulo se convirtió en blanco de críticas luego de que las dos actrices que interpretaban a las colombianas utilizaran mal las expresiones nacionales y realizaran un ‘salpicón’ de acentos.

Ana Sofía Girmont es una actriz mexicana muy joven y en este capítulo interpreta a ‘Gema’, mientras que Youlin Adriana Moscoso es una actriz colombiana radicada en ese país e interpretó a ‘Anastasia’, madre de la protagonista. De hecho, es Moscoso la que está recibiendo la mayoría de críticas en las últimas horas, luego de que los internautas descrubrieran que ella es colombiana.

A través de sus redes sociales, Adriana Moscoso respondió a los críticos y reveló que es oriunda de Pitalito, Huila, y que desde hace cinco años se radicó en México en busca de nuevas oportunidades en su carrera como actriz y parece que no le ha ido nada mal, pues actualmente trabaja para Televisa en producciones como ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’, además de participar en seis telenovelas mexicanas.

Sin embargo, en Colombia la actriz es más reconocida por su segundo nombre Adriana Moscoso y tiene una importante historia actoral, cargada de éxitos y algunas tristezas que algunos desconocen. En primera medida, es importante destacar que la oriunda de Pitalito llegó a Bogotá desde muy joven para emprender su camino en la actuación y debutó en un importante seriado de la televisión nacional.

Moscoso es especialmente recordada en Colombia por su participación como actriz de reparto en varios episodios de ‘Tu Voz Estéreo’ desde 2008 y hasta 2013. Sin embargo, las oportunidades laborales la llevaron a radicarse en México, en donde además toma está tomando clases para aprender el ‘acento neutro’ y con esto tener mayores oportunidades en producciones mexicanas o internacionales.

En el año 2019, Adriana Moscoso causó revuelo a nivel nacional, luego de confesar en una entrevista con el programa ‘La Red’ que había sido víctima de maltrato por parte de un reconocido actor colombiano. Se trata de Andrés Fierro, recordado por su participación en ‘Padres e Hijos’, quien también fue denunciado por violencia por su expareja, la también actriz Zulma Rey.

Para el momento de la agresión denunciada por Moscoso, ella era alumna de la academia de actuación de Fierro, y según lo que ella reveló en la entrevista, estaba saliendo románticamente con el famoso. La actriz huilense señaló que una noche de 2018 salió con Andrés y un amigo de los dos llamado César, “yo estaba bailando muchísimo con César, me estaba riendo mucho con él, entonces Andrés comenzó a hacerle el reclamo de por qué me hablaba tanto (…) Andrés estaba sentado cuando se levanta, nos empuja, pero me dio un puño en la cara”.

Tras la denuncia pública de Adriana Moscoso, Fierro salió a desmentir las palabras de la huilense y señaló que para la fecha que ella señalaba, Moscoso era pareja de William Leandro y agregó que todo se trataba de una treta para opacar su imagen, pues ella tan solo fue alumna de su academia de actuación y dijo que en ningún momento tuvo acercamientos íntimos con ella. “Qué coincidencia que sin pruebas venga a decir que yo la golpeé”, dijo el actor al mismo programa en 2019.

Por ahora, la actriz huilense sigue estableciendo su vida en Ciudad de México, participando en importantes producciones como las mencionadas anteriormente y telenovelas como ‘Sin miedo a la verdad’ o ‘La mexicana y el güero’.

