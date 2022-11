Eduardo Zambrano, vinculado al escándalo de Odebrecht, quedó en libertad

Eduardo Zambrano, vinculado con Odebrecht, quedó en libertad.

Este miércoles 2 de noviembre, el juzgado 17 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, firmó la boleta de salida del condenado Eduardo Zambrano, vinculado al escándalo de Odebrecht.

La pena que tenía que pagar Zambarno era cerca de seis años, quien fue condenado en abril de 2017 por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares en la empresa fachada para que altos ejecutivos.

De acuerdo con infomación de W Radio, la carta de libertad de Eduardo Zambrano se encuentra lista, por lavar el dinero que, por medio de sobornos, le entregaron a congresistas y funcionarios. El documento de 12 páginas revelado por el medio mencionado, da una prórroga al principio de oportunidad en el que se pactó con la Fiscalía General de la Nación para ser procesado solo por uno de los cuatro delitos de los que había sido señalado.

Además, se estableció la primicia de un nuevo principio que firmó el fiscal general de la Nación, Francsisco Barbosa, a favor de Eduardo, el pasado 29 de septiembre del presente año. Entre las órdenes que exige a la delegada de la Corte Suprema de Justicia citar a las víctimas de Odebretch a una audiencia de control de legalidad, y se llevará a cabo el próximo año para darle cumplimiento a este acuerdo.

De igual manera, el condenado tendrá que cumplir con el compromiso de servir como testigo contra Luis Fernando Andrade, Luis Eduardo Gómez, leonardo Castro, Daniel Garcia Arizabaleta, Eleuberto Antonio Martorelli, entonces presidente de Odebrecht, Yezid Augusto Arocha, Francesco Stopponi y Leonardo Castro.

También le ordenó a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia propiciar un acuerdo de reparación patrimonial entre las entidades perjudicadas y Eduardo Zambrano.

Hay que resaltar que, el miércoles 28 de septiembre, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, confirmó que el Ministerio Público evitó que prescribiera el proceso que involucra al expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade Moreno, y varios funcionarios de la entidad, con la constructora brasileña Odebrecht que resultó favorecida en varios contratos.

La procuradora destacó que la reforma a la Ley 2094 de 2021 evitó que prescribiera este sonado caso que hace parte de un entramado de corrupción, que involucra a varios países de América Latina y África, en el que según datos recogidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la empresa habría pagado sobornos por más de $11 millones de dólares en el país.

Caso Odebrecht: Fiscalía vuelve a pedir la preclusión de dos empresarios implicados

La Fiscalía General de la Nación le solicitó a un juez de la República, por segunda ocasión, la preclusión del caso que existe en contra de los empresarios Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo y Gilberto Ramírez Varela, representantes de Megaland S.A.S.y Buisiness M&E, respectivamente. Ambos son acusados de haber lavado dinero en el conocido escándalo de Odebrecht.

Según el ente investigador, no tiene pruebas en contra de los procesados para sustentar su culpabilidad en un juicio. Ese argumento fue debatido por la Procuraduría General de la Nación, pues no tendría sentido que a los empresarios se le hayan imputado los delitos, sean llamados a responder ante un tribunal y luego se pida la preclusión. “La Fiscalía no puede llegar a juicio a averiguar qué fue lo que pasó, ya debió haberlo averiguado”, agregó el Ministerio Público.

Es importante recordar que la primera vez que se negó la preclusión, el juez destacó que Saldarriaga y Ramírez serían fichas clave de Roberto Prieto, el exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos y procesado por el escándalo de Odebrecht. Por su parte, la Fiscalía manifestó que Prieto habría utilizado la amistad con ambos empresarios para llevar a cabo las actividades ilícitas en favor de la multinacional.

