Ministro José Antonio Ocampo confirmó que no se va del Gobierno: “Que quede claro, no voy a renunciar”

Luego de la que la reforma tributaria entrara a su recta final en el Congreso de la República, el supuesto inconformismo del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha dado bastante de qué hablar. Sin embargo, en la mañana de este miércoles 2 de noviembre, el funcionario desmintió que esté pensando en renunciar al Ejecutivo.

Las habladurías de que Ocampo dimitiría de la cartera de Hacienda y Crédito Público, que dirige desde el pasado 7 de agosto, se han tomado la opinión pública. Inclusive, se ha dicho que los “incendios” que ha tenido que salir a apagar lo habrían obligado a tomar esa decisión.

Pues bien, tal parece que, cansado de esos chismes, el coequipero del presidente Gustavo Petro rompió el silencio al respecto y, a través de su cuenta de Twitter, desmintió cualquier información que asegurara su salida de uno de los ministerios más importantes del Ejecutivo colombiano.

“Que quede claro: no voy a renunciar al MinHacienda”, señaló José Antonio Ocampo, quien de una vez aseguró que seguirá trabajando hasta el último minuto por sacar adelante la reforma tributaria, con la que se pretende recoger 20 billones de pesos en impuestos.

“Estamos trabajando sin descanso para sacar adelante la #ReformaTributaria que necesita Colombia”, agregó el funcionario, mientras que dio a conocer cuáles serán sus objetivos durante su estadía en la cartera.

“Nuestro compromiso con el país y el manejo responsable de la economía es total y así lo seguiremos haciendo en este Gobierno”, concluyó el ministro Ocampo en un trino.

El mismo funcionario ha reconocido que, en las más de 300 horas que ha sido debatida la reforma tributaria, aún le queda mucho por hacer. De hecho, considera que ese proyecto, que es el insigne del gobierno Petro, ha sido la reforma “más liberal en la historia de Colombia”. Sin embargo, reconoce que, aunque ha llegado a varias concertaciones con los partidos políticos, el camino que se viene sigue siendo culebroso. “Queda mucho trabajo por delante: pendiente regalías, presupuesto, el efecto de la reforma, hay mucho por hacer, claro que me canso pero aún falta más”, dijo el ministro en entrevista con el diario La República.

Hay que recordar que no es la primera vez que Ocampo hable de su supuesta salida del primer gobierno de izquierdas en Colombia. A mediados de octubre, el MinHacienda atendió a la prensa a la salida del foro ‘Cómo conciliar las políticas de equidad con las de crecimiento económico y el rol del gobierno’, organizado por Asobancaria y patrocinado por Banco de Bogotá, Bancolombia, BBVA, Davivienda e Itaú.

Allí, el ministro aseguró que la gente no debía creer en rumores que hablan de su eventual salida del Ejecutivo. “Esos rumores no me han llegado a mí. ¿Para que se inventan rumores? Esa es mi respuesta, no se inventen rumores”, recalcó José Antonio Ocampo.

Incluso, en declaraciones recientes, Ocampo habló de lo que ha dicho la opinión pública sobre su estadía en el gobierno Petro. “Me han inventado todo tipo de cosas, hasta que voy a renunciar”, dijo, a su vez que le pidió a la gente que deje de decir eso.

Ese pronunciamiento se conoce en la recta final a la que entró la reforma tributaria en el Congreso de la República. Ahora, serán los legisladores del país los que tomen la última decisión de este proyecto con el que el gobierno Petro busca recaudar 20 billones de pesos en impuestos para financiar sus proyectos sociales. El documento radicado eliminó, como objeto de tributación, a las iglesias que ejerzan actividades de rito, culto o religiosos. Sin embargo, las actividades comerciales de las iglesias sí están vinculadas a pagar un tributo del 20 por ciento.

