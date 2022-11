Pese a afinidades, Lula Da Silva difiere del presidente Petro entorno a las exploraciones petroleras: “es irreal”

En la tarde del lunes 31 de octubre, el presidente Gustavo Petro dijo que habló por teléfono con Luiz Inácio Lula da Silva. FOTOS: Presidencia de Colombia / Archivo

El presidente Gustavo Petro dejó ver el júbilo que sintió al conocerse la victoria en las urnas del líder brasilero, Luiz Inácio Lula Da Silva, en las elecciones presidenciales de Brasil en el pasado domingo. El mandatario comentó en su cuenta de Twitter: “Viva Lula”.

Ayer, el jefe de estado confirmó que sostuvo una comunicación con el presidente electo brasilero, para abordar temas que son de interés común por parte de ambos líderes. Como es notorio, varias son las políticas en las que concuerdan ambos presidentes. Sin embargo, una de ellas y una de las más importantes para el jefe de Estado colombiano, quizá, sienta una marcada diferencia entre los dos.

Sin embargo, la exploración de petróleos sería una marcada diferencia entre ambos gobernantes. Jorge Enrique Robledo, exprecandidato presidencial, y quien ha sido uno de los más críticos del gobierno del presidente Petro, le recordó al mandatario las palabras de Lula Da Silva cuando, en Colombia, apenas se iba a desarrollar la primera jornada electoral.

Tweet de Jorge Enrique Robledo. Foto tomada de @JERobledo

En mayo de este año, el entonces aspirante a la presidencia de Brasil, Lula Da Silva, le concedió una entrevista a la revista Time. Allí, se refirió a un tema que, desde ese momento, ha sido una de las principales propuestas del presidente Gustavo Petro, la suspensión de la exploración de petróleo.

Bien es sabido por los colombianos que el mandatario, en el marco de la transición energética, busca suspender la exploración de hidorcarburos, afirmación que se dio por cuenta de la ministra de Minas, Irene Vélez. Una postura que se ha defendido ampliamente por parte del presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial.

Sin embargo, el presidente electo de Brasil, líder latinoamericano muy cercano a los planteamientos del mandatario colombiano, en mayo de este año expresó que la idea de dejar el uso del petróleo es irreal.

“Petro tiene derecho a hacer todas las propuestas que él considere que tiene que hacer. Pero en el caso de Brasil es irreal. En el caso del mundo es irreal. Todavía es necesario el petróleo por un tiempo”, manifestó Lula Da Silva al medio citado.

Para el presidente electo de Brasil, no se puede pretender que, de un momento a otro, se va a parar de utilizar el petróleo, entendiendo también que es el combustible más usado a nivel mundial. De igual forma, en la entrevista que Lula Da silva concedió al medio norteamericano en aquel momento, afirmó que, mientras no haya una energía alterna a este combustible fósil, se usará la energía que hay disponible, una realidad que no excluyente de Brasil, aseguró.

Por su parte y para épocas de coyuntura electoral, el presidente Petro, en conversación con Bloomberg, dijo que guarda la posibilidad de gestar una gran alianza entre Chile, Brasil y Colombia para luchar contra el cambio climático.

A pesar de que la exploración de petróleo es un tema de marcada diferencia para ambos líderes, el presidente Gustavo Petro anunció que, en la comunicación que tuvo con Lula Da Silva, se acordaron puntos esenciales para ambos mandatos, de cara a una agenda que se adelantaría entre ambas naciones.

En un tweet del presidente Gustavo Petro se establecen, como prioridades, los siguientes puntos:

1. El rescate de la selva amazónica y su investigación científica.

2. El camino de una nueva política antidrogas no violento.

3. La red integrada de energía eléctrica de América con energías limpias.

4. La integración económica latinoamericana.

