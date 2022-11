Alfredo Arias solo piensa en seguir en el banquillo de Independiente Santa Fe

El entrenador uruguayo de Independiente Santa Fe, se refirió a su futuro. Captura Dimayor

La última jornada del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor II estuvo llena de emociones para definir a los ocho mejores del fútbol colombiano que pelearán por estrella de fin de año, con la presencia de los dos equipos de la capital de la República que certificaron su clasificación a los cuadrangulares.

Cabe recordar que habrá nuevo campeón en el rentado doméstico tras la sorpresiva eliminación de Atlético Nacional, que actualmente ostenta el título del campeonato colombiano luego de empatar en el Atanasio Girardot ante Equidad Seguros a un gol, por lo que el Rey de Copas ya piensa en lo que será 2023.

Luego de dos torneos de ausencia en las finales, Independiente Santa Fe logró su tiquete a las finales tras imponerse 2-1 al Once Caldas en el Nemesio Camacho El Campín con goles de Andrés Estupiñán y Geisson Perea que sirvieron para darle vuelta al marcador ante los Albos que se fueron arriba en la contienda gracias a un tanto de Edwar López.

El triunfo ante Once Caldas en el Coloso de la 57 fue suficiente para que los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias se quedaron con el primer lugar en la fase regular y de paso se convirtieron en cabeza de serie en los cuadrangulares.

El conjunto Cardenal quedó ubicado en el Grupo A junto con Millonarios, Junior de Barranquilla y Deportivo Pereira. El camino hacia la décima estrella será en condición de visitante en una edición más del clásico capitalino ante Millonarios.

La semana pasada surgieron rumores relacionados con la continuidad de Alfredo Arias en el banquillo técnico de Independiente Santa Fe. De acuerdo con la información de la prensa uruguaya, el estratega tenía conversaciones muy avanzadas con el Montevideo Wanders, escuadra que sacó campeón en 2014.

No obstante, Arias se refirió a este tema durante la rueda de prensa posterior al juego ante el Once Caldas, dejando claro su futuro una vez termine el campeonato. “Tengo contrato con Santa Fe y niego que tengo contrato arreglado en Uruguay. Vamos a cumplir con este campeonato. Vamos a poner la cabeza en él”.

Acto seguido, el extécnico del Deportivo Cali añadió: “A mí siempre me llaman de mi equipo que es Montevideo Wanderers. Me inicié ahí como jugador y como técnico. La última vez que salió campeón fue con nosotros. Siempre hay una llamada a mis allegados. Seguramente de ahí salió algún rumor. Yo ahora tengo la cabeza acá. Tengo contrato y tengo la cabeza en los partidos que vienen. Después que termine el campeonato me podré hacer alguna pregunta de algo”.

Luego de medirse a Millonarios, Santa Fe será local ante el Deportivo Pereira y hará lo propio frente al Junior de Barranquilla. En la segunda vuelta del Cuadrangular A, será visitante ante el Tiburón y el onceno Matecaña y cerrará en el Campín ante conjunto Embajador.

El rojo de la capital del país suma seis años sin coronarse campeón de la liga, mientras que su última final fue en 2020 cuando cayó ante el América de Cali bajo la batuta de Harold Rivera.

