“Infeliz, machista y oportunista”: llueven críticas a Ramón Jesurún tras título de la selección Colombia femenina Sub - 17

En la mañana de este domingo 30 de octubre, la Selección Colombiana Femenina Sub - 17 se convirtió en subcampeona del mundo tras no lograr superar en goles a sus colegas españolas. Aunque el resultado no fue el que se esperaba, la ‘chicas superpoderosas’, como se les denomina popularmente, han recibido cientos de comentarios de apoyo y agradecimiento. Dentro de la oleada de mensajes, la comunidad se ha volcado en contra Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. En redes sociales se le ha calificado de machista y oportunista.

“Sin apoyo de la Federación Colombiana de Fútbol la Selección Colombia Femenina Sub-17 se coronó subcampeona de la Copa del Mundo de fútbol. Orgullo nacional. En tu cara infeliz, machista y oportunista Ramón Jesurún”, se lee en uno de los trinos que más ha recibido aceptación por parte de la comunidad. “Jesurún pantallero, oportunista”, comentó la periodista Mónica Rodríguez. La indignación recayó en que, a pesar de sus comentarios sobre el seleccionado nacional, se presentó en el partido.

“Fuera Ramón Jesurún. Fuera Álvaro González Alzate. Mujeres sí, dirigentes deportivos sí no mercaderes machistas en la División Mayor del Fútbol Colombiano”, comentó la senadora Angélica Lozano. “No entiendo. Jesurún se mete semejante viaje, se gasta toda esa plata, se extiende en un palco de honor junto a Infantino, ¿todo para ver fútbol amateur?”, comentó, por su parte, Mauricio Silva. Fue en semanas pasadas cuando se refirió al fútbol femenino como ‘amateur’.

Ramón Jesurún, el centro de los memes y las críticas tras historica victoria de la selección Colombia en la Copa Mundial Femenina sub-17

“Al que no le gusta el fútbol femenino, el que llama amateurs a las jugadoras que nos tienen en la final de un Mundial, el que no les da apoyo porque para qué invertir en eso, el oportunista más grande de Colombia, Ramón Jesurún, sentado en un palco en la India viendo el partido”, trinó otro ciudadano. “Me parece que la actitud de Linda Caicedo es bastante diciente. Que este histórico logro sirva para que la liga femenina tenga un verdadero lugar y apoyo en el país y que, de paso, se vaya por fin Ramón Jesurún”, añadió la representante a la Cámara, Cathy Juvinao.

“Los premios solo se dan a los futbolistas profesionales, ellas son unas muchachas amateur”, sentenció, en su momento, generando cientos de críticas.

El directivo, en su defensa, aseguró que sus declaraciones habían sido sacadas de contexto. “Yo lo que quise decir es que es un torneo para la FIFA aficionado, realmente jugadoras de menores de 18 años son aficionadas. Que hay algunas profesionales que ya tienen contrato, eso es totalmente cierto, que la FIFA, que es la organizadora del torneo, en este tipo de eventos no entrega premios, es absolutamente cierto. Fue lo que traté de decir, fue lo que dije, de pronto me sacaron de contexto, pero bueno, allá los que lo hicieron”, comentó Jesurún en diálogo con Win Sports.

“El hecho es que ellas antes de viajar a este Mundial ya tenían establecida una tabla de premios, como se les entregó un premio cuando clasificaron en el Sudamericano y seguramente será aún más jugoso, ojalá que así sea, si llegamos a ser campeones mundiales este domingo”, añadió.

“Todas estas muchachas, de 12, de 13, de 14, las que están aquí y las que están en la Sub-20 y las que están en mayores, todas tienen hojas de vida de su curriculum en la Federación Colombiana de Fútbol, en Difutbol, en Dimayor, desde que comenzaron su carrera, o sea que no es un invento o generación espontánea, así que ha sido un trabajo muy silencioso, nos ha faltado difundirlo (...) Llegó la oportunidad de exteriorizarlo y de comprobarlo, porque esto no es casualidad, esto es fruto de un trabajo inmenso que le ha generado mucho contento a todo el fútbol colombiano”, puntualizó.





