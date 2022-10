Iván Márquez deberá mostrar voluntad real para hacer parte de la Paz Total, aseveró Iván Cepeda. REUTERS/Nathalia Angarita

En el marco de la ambiciosa apuesta de la Paz Total propuesta por el Gobierno Nacional en cabeza del presidente de la República, Gustavo Petro, desde el pasado mes de septiembre, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, dio a conocer que ha tenido acercamientos con la Segunda Marquetalia, guerrilla que actualmente comanda Iván Márquez, con el fin de que este grupo sea acogido el proceso.

Recordemos que esta propuesta fue presentada como un iniciativa legislativa que fue radicada en la Cámara de Representantes el 30 de agosto, con cuatro capítulos.

La iniciativa legislativa tiene un objetivo claro: definir la política de paz de Estado. Para ello, adiciona, modifica y prorroga disposiciones contenidas en la Ley 418 de 1997 “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”, crea el Servicio Social para la Paz, y el Fondo para la Paz.

En este contexto y en concordancia con la voluntad de Iván Márquez de acogerse a la Paz Total, el artículo cuarto es de los de mayor relevancia, pues expone que los representantes autorizados por el Gobierno Nacional con el propósito de promover la reconciliación, la convivencia pacífica y lograr la paz podrán entablar conversaciones y diálogos con estructuras o grupos armados al margen de la ley, además de la modificación del parágrafo tercero tiene por propósito fijar que la suspensión de órdenes de captura, incluye aquellas que tengan fines de extradición.

En este sentido el diario El Tiempo entrevistó en exclusiva al senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y le preguntaron por la decisión de incluir a Iván Márquez en la Paz Total, debido a que esto levantó ampollas en el Congreso de la República.

Sobre este tema Iván Márquez respondió que: “Si se comenzara a hacer ese tipo de distinción y que haya grupos que no puedan entrar en esa clase de procesos, pues sencillamente no habría ‘paz total’. No se trata del caso de ‘x’ o de ‘y’ persona, sino de una categoría de personas que hay inmersas en la violencia en Colombia que son quienes han reincidido en la pertenencia a estos grupos y eso abarca un muy amplio espectro”, dijo Iván Cepeda en la entrevista con El Tiempo, no sin antes haberle indicado a este mismo medio de comunicación que los actores armados o grupos delincuencias tendrán que mostrar una voluntad real.

El medio de comunicación en su entrevista insistió en sí se puede confiar en Iván Márquez, a lo que el senador del Pacto Histórico dijo: “En esto se juzga por los hechos tanto por las palabras y las declaraciones. Y aquí será con hechos que habrá que demostrar esa voluntad. Hay que decir que hace unos días, la ‘Segunda Marquetalia’ ha puesto en libertad a un número importante de personas. Esperamos que esos hechos se sigan produciendo y se consolide la confianza necesaria para adelantar este proceso de manera exitosa”, expreso el senador para El Tiempo.

En otra entrevista, también realizada por El Tiempo, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, explicó cuáles han sido las razones por las que el Gobierno nacional decidió abrirle las puertas a un nuevo diálogo con Iván Márquez, actual comandante de la ‘Segunda Marquetalia’ de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con la alta funcionaria, Márquez al igual que muchos otros integrantes de las extintas Farc, fueron víctimas de “trampas” por parte de funcionarios como el fiscal General de la Nación, lo que los llevó a dejar de lado los acuerdos de paz a los que ya se habían acogido y retomar las armas.

SEGUIR LEYENDO: