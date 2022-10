Pibe Valderrama compara a la jugadora de la Selección Colombia sub17, Linda Caicedo, con el Tino Asprilla

Pibe Valderrama, Linda Caicedo y Faustino Asprilla

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama salió hace algunos días en defensa de las jugadoras de la Selección Colombia sub17 a quienes el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol les dijo ‘amateur’, por lo que tuvo que salir a aclarar lo que quiso decir para apaciguar las críticas que suscitaron sus comentarios.

El exjugador del equipo tricolor reconoció a las deportistas como grandes jugadoras: “Cómo van a calificar este equipo como amateur si esas peladas juegan mucho. Es un espectáculo, nos tienen contentos a todos. Cuidado que vamos a dar la vuelta olímpica. Están en la final porque se lo merecen, nadie les ha regalado nada”, sin embargo, eso no fue suficiente y se refirió en otra entrevista a Linda Caicedo, comparándola con Faustino Asprilla.

“A mí Linda Caicedo me acuerda al mejor de nosotros, a Fasto”, refiriéndose a su amigo y excompañero de selección Faustino Asprilla. Mientras que respondió que si estuviera al frente de la Federación de Fútbol les daría una casa “bacana”: “Yo les daría una casa bacana a estas niñas, que la escogieran ellas, que cuando pase el tiempo digan -Tengo una casa porque me fui al Campeonato Mundial, eso no se olvida nunca”, aseguró el antiguo ‘10′ del combinado nacional.

Y es que para muchas personas la gran gesta que ya han conseguido las jugadoras sub17 es de aplaudir, pues desde el mismo técnico Carlos Paniagua, quien las llevó hasta el mundial, ha reconocido el tremendo esfuerzo que han hecho las deportistas para poder estar en el nivel en que llegaron al certamen, varias de ellas teniendo otras actividades laborales tras los entrenamientos, según contó en una entrevista.

El buen momento que viven las ‘superpoderosas’ ha llegado a mover a todo un país, pero también a las instituciones involucradas en el deporte como el Ministerio del Deporte, la Federación Colombiana de Fútbol y hasta el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, poniéndolos a hablar y a comprometerse con la Liga local femenina, que aunque había estado en discusión anteriormente, con el nuevo gobierno se estrecharon las partes necesarias para que se logre hacer en el 2023 el torneo.

Incluso, uno de los más polémicos periodistas colombianos como lo es Carlos Antonio Vélez, se refirió a la hazaña de las jugadoras cafeteras en la India, elogiándolas y reseñando que es lo más trascendental que le ha pasado al equipo colombiano en todas sus categorías; además reprochó el hecho de que se “endiosara” a los jugadores de mayores masculinos, pues aseguró que “no han hecho nada”.

“La actuación de estas niñas sub 17 abre la puerta para muchas cosas, como para recordar que las estrellas legendarias no han hecho nada, no han ganado nada, sin embargo, todos los días hablamos de ellas, 24/7 y los ponemos en los altares y los llevamos allá, gracias, aleluya... y deportivamente no nos han dado nada, es más lo que nos han dado de amargura”.

La gran final del torneo mundialista será este domingo contra la Selección de España, pues tanto las colombianas como las ibéricas vencieron a Alemania y a Nigeria para llegar a esta última instancia. Se espera que las jugadoras puedan lograr el título en India 2022, pues han demostrado que tienen mucho nivel.

