Sigue el rifirrafe por la negativa para la venta de UNE: Daniel Quintero dice que Medellín no tiene recursos para el Tren del Río

El alcalde de Medellín insisite en que evitar la venta de las acciones de EPM en UNE fue un mal enorme que se le hizo a la ciudad

La pelea por la negativa del Concejo de Medellín para la venta de las acciones de EPM en UNE no para. En el más reciente capitulo, el alcalde Daniel Quintero habría asegurado que por esa decisión, la ciudad no cuenta con los recursos necesarios para financiar la parte que le corresponde el Tren del Río.

Las declaraciones de Quintero se habrían dado luego de que el Ministro de transporte, Guillermo Reyes, informara sobre las dificultades que se han estado presentando al rededor del proyecto en lo relacionado con los recursos.

Acerca de ese tema, el alcalde de Medellín aprovechó una intervención en el marco de los diálogos vinculantes que se realizaron en la ciudad, para informar que la ciudad no cuenta con los recursos que debe aportar para que se ejecute el proyecto, que son 800 mil millones de pesos.

Como en ocasiones anteriores, aseguró que no vender las acciones a tiempo generaría un detrimento para la ciudad, que podría incluso entrar en crisis económica.

“Es posible que quieran aplicar ahorita la depreciación de las acciones de Tigo (UNE), que nosotros las tenemos valoradas como a 64 pesos, pero en el mercado están en 14 pesos, lo que permitía la cláusula de protección del patrimonio público era poderlas vender a 64 pesos y hoy nos están pidiendo bajar a 14 pesos”, explicó Quintero citado por RCN Radio.

El alcalde de Medellín aseguró que si ese panorama realmente se cumple, el próximo año no solo habría una crisis económica sino que tendrían que parar este y muchos otros proyectos.

“En este momento no tendríamos los recursos para hacerlo. Estamos mirando con otros actores si es posible que el detrimento patrimonial por la decisión del Centro Democrático queda para el otro año y no para este, de modo que no tengamos una crisis profunda el próximo año, si lo logramos tendríamos los recursos, si no, estaríamos en una crisis”, añadió el mandatario local.

Daniel Quintero se había comprometido con el aporte

Es de recordar que a inicios de este mismo mes el alcalde de Medellín aseguró que la ciudad aportaría los 800 mil millones de pesos que le corresponden para el proyecto.

Con los recursos que se dispondrían por parte de entidades del orden Distrital y subregional, el alcalde señaló que el Tren del Río se construiriría en gran parte con recursos de la capital antioqueña y por ende la primera de las condiciones era que el Metro de Medellín ejecutara el proyecto.

“Eso no es un ejercicio de dilación ni un capricho. El Metro de Medellín hoy está construyendo el Metro de la 80, ha construido kilómetros de vías férreas y es la única entidad del país con experiencia en construcción de Metros. La plata de Medellín queremos ver cómo se ejecuta”, sostuvo el mandatario.

Cabe resaltar que los recursos que se supone tiene que aportar la ciudad, se suman a los 800.000 millones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y cerca de 800.000 millones del Metro de Medellín, según informó en su momento la Alcaldía.

Denunciado por generar pánico económico

En este punto también es importante recordar que en los últimos días un concejal del Centro Democrático denunció a Daniel Quintero por generar supuesto pánico económico.

“Me dirigí a la Fiscalía General de la Nación a denunciar a @QuinteroCalle, por el delito de pánico económico, en lo relacionado con EPM y la venta de sus acciones en UNE”, informó Carlos Ríos, concejal del partido de derecha, a través de sus redes sociales.

