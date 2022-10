Ministro del Interior envió mensaje a todos los jóvenes que participarán en las protestas de la ‘primera línea’

A demonstrator takes part during a march against the government of Colombian President Gustavo Petro and his tax reform proposal, in Bogota, Colombia September 26, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

En la mañana de este viernes, el ministro del Interior, Alfonso Prada, publicó un mensaje de apoyo en su cuenta oficial de Twitter, a los personas que saldrán a las marchas en Colombia.

“Mi mensaje a los jóvenes colombianos que marchan hoy. El Gobierno de @petrogustavo respeta su derecho a protestar y movilizarse pacíficamente. Conviertan la jornada de protesta en un acto de paz. Eso sirve más a sus propósitos. Los jóvenes colombianos son nuestro futuro”, escribió el jefe de cartera en su red social.

Alfonso Prada envío mensaje de apoyo a los jóvenes que saldrán a marchar. Foto: Twitter @alfonsoprada

De acuerdo con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio a conocer que durante este 28 de octubre, se va a desarrollar una jornada de protestas por parte de integrantes de la ‘primera línea’. conforme a la información que compartió la mandataria local, las concentraciones iniciarán sobre las 10:00 de la mañana en diferentes puntos de la ciudad.

Se tiene previsto que para las 10:00 de la mañana las protestas inicien en las localidades de Usme y Teusaquillo, en tres puntos de concentración distintos. Uno de ellos para dichas movilizaciones es el Puente de la Dignidad (Usme), en donde se espera que se realice un evento cultural. Otro punto se estableció en la Universidad Pedagógica Nacional y frente a la Universidad Nacional, tanto en la Avenida Norte Quito Sur (NQS), como en la Avenida Calle 26.

Por otro parte, sobre las 10:30 de la mañana habrá otro encuentro frente a la Universidad Distrital en la sede Aduanilla de Paiba, en la localidad de Puente Aranda.

De igual manera, habrá un plantón más que iniciará a las 2:00 p.m., y avanzará desde la Fiscalía General de la Nación.

Vale mencionar que, la intención de estas movilizaciones es genera presión al gobierno de Gustavo Petro para que liberar a los jóvenes de la ‘primera línea’ que fueron capturados, hudicializados y condenados durante el estallido social que se dio en el marco del Paro Nacional del 2021.

El senador Gustavo Bolívar envió un mensaje a los jóvenes que salen a protestar por la liberación de los manifestantes de la Primera Línea que fueron capturados en el Paro Nacional del 2021. El parlamentario señaló que, “Marcharán en paz para no alimentar la narrativa de violencia de la derecha pero piden q la marcha no sea filtrada y al gob que no saque el ESMAD como no lo saca a marchas de la oposición”.

Por el momento, la postura de la oposición hundió en el Congreso de la República el artículo 17 del proyecto de ley de orden público, este le entregaba facultades al jefe de Estado para poder llevar a acabo la liberación los jovenes capturados en las protestas.

Por su lado, El líder del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, en los últimos días ha insistido en que todos los que están en contra de Gustavo Petro y las reformas salgan a manifestarse a las calles de las principales ciudades de Colombia el sábado 29 de octubre. Sin embargo, el hecho de que la marcha a favor de los jóvenes capturados se realice un día antes puede ser tomado como “una advertencia”.

Gómez se refirió a las manifestaciones a favor de los jóvenes capturados y señaló que, “las camisas pardas de Petro salen un día antes de las marchas programadas por la oposición. No es coincidencia, salen a hacer una advertencia. El grupo terrorista favorito de Gustavo Bolívar, primera línea no nos amedrenta y el sábado 29 salimos a marchar contra este desgobierno”.

