“Ridículo”, “anti patria” e “imbécil”: Nicolás Maduro se la dedicó a Nacho, jurado de La Voz Kids en Colombia

EFE/Jorge Muñiz/Archivo

El dirigente del régimen venezolano Nicolás Maduro se vio envuelto, de nuevo, en una nueva polémica tras lanzar adjetivos negativos en contra de uno de sus compatriotas, el músico Miguel Ignacio Mendoza, popularmente reconocido como Nacho. Fue el pasado martes 25 de octubre cuando el mandatario tildó al intérprete de ‘Niña Bonita’ de ridículo e imbécil. Las declaraciones fueron hechas a través de una transmisión del canal de televisión VTV. Es de destacar que, en la actualidad, el músico se encuentra al aire en la versión colombiana del programa de talentos musicales ‘La Voz: Senior’, como jurado, al lado de sus colegas Andrés Cepeda y Kany Farcía.

“Ahora sale Nacho a decir que se parece a Drácula. Sí, es ridículo ese tipo vale. No te pareces nada, lo primero que tienes que ser es patriota y tú eres un antipatria Nacho. Lo primero que tienes que ser es revolucionario y socialista para parecerte a Drácula y así no te pareces en nada. Nacho imbécil”, sentenció el jefe de Estado al decir que Nacho no se parece al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava. “Para que no sea ridículo. El que se quiera meter a ridículo con nosotros le sale portazo compadre y que se atengan a las consecuencias”, argumentó.

Es de destacar que el cantante ha sido una de las celebridades venezolanas que más crítica ha sido respecto a la situación actual del país bajo la administración de Nicolás Maduro. Incluso, es importante recordar que el también jurado de ‘La Voz: Kids’ estuvo en las calles venezolanas protestando en contra del gobierno del presidente, durante el estallido social del 2014. En el año 2019, de hecho, el cantante, en una entrevista con el portal informativo CNN, acusó al mandatario de burlarse de la comunidad.

“¿Qué te puedo decir?. Es frustrante. Siento que es reírse del sufrimiento de millones de personas, ¿sabes?. Es reírse y es patear las necesidades de tantas personas. Es burlarse, es bailar sobre la sangre. Me parece un acto horrible de burla y de descaro únicamente por proteger a su núcleo, únicamente por protegerse de enfrentarse a la justicia. Siento que es horrible, horrible”, comentó.

REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Hacia el año 2021, Nicolás Maduro comentó que había rechazado verse con Nacho, aún y cuando él le había solicitado una reunión. “Nacho, volvió al régimen, Nacho. ¡Qué bueno Nacho, bienvenido! Me pediste una reunión, no me voy a reunir contigo. Canta tus canciones”, comentó Maduro.

En el 2018, Nacho manifestó la preocupación que sentía por su familia que, para ese momento, aún se encontraba viviendo allí. Para aquellos días contó que tres de sus nueve hermanos vivían en Venezuela, mientras los demás resicían en Chile, República Dominicana y los Estados Unidos. “Mis hermanos son prósperos, se han graduado y estudiado. Las limitaciones que han tenido son de escasez, que no consiguen algún producto para comer o que quieran utilizar, cosas básicas como jabón, desodorantes, artículos necesarios para el aseo”, dijo Miguel Ignacio Mendoza Donatti, ‘Nacho’.

“El progreso lo veo detenido, noto mucho miedo de la gente en la calle con expresarse y la gente está temerosa, ante toda ley que el Gobierno quiera imponer (...) Hay que seguir denunciando. La única manera de callarme es que se me acabe la vida. Tenemos bellas naturales, recursos, recursos humanos, y necesitamos vernos en una evolución por este régimen que han acabo con tantos”, resaltó.

En septiembre de este año, Nacho se presentó en Venezuela a pesar de la negativa del gobierno de ese país. “Me cancelaron el concierto por órdenes del comandante de la Zodi (Zona Operativa de Defensa Integral) de esa ciudad, Gustavo Blanco. Ese señor le está haciendo un daño a la gente de Margarita. Dijo que esa orden venía desde arriba, será que habló con Jesucristo (...) No se molesten, vamos a mantenernos tranquilos y sonrientes. En un rato vamos a salir a repartir cientos y cientos de mercados. Seguimos haciendo las cosas de corazón”, detalló.





