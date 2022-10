Iván Duque lanzó pullas a Gustavo Petro y citó a Stranger Things en foro de expresidentes

El presidente de Colombia, Iván Duque, llega a un puesto de votación durante la segunda vuelta de la elección presidencial, en el centro de Bogotá, Colombia, junio 19, 2022. REUTERS/Vannessa Jiménez

Desde Miami, en el marco de la séptima edición del Diálogo Presidencial de la Fundación Idea —una organización fundada por expresidentes iberoamericanos—, el expresidente de Colombia Iván Duque tuvo un panel para exponer sus ideas ante los asistentes. El exmandatario aprovechó la oportunidad para referirse a lo que percibe como un triunfo del populismo y la posverdad en el continente y hasta citó un concepto de la serie estadounidense Stranger Things.

Duque aseguró que la región “puede tener hoy mundos y submundos, como tal vez lo escenifica muy bien la famosa serie que hoy gusta tanto en algunos sectores de la población que es Stranger Things. Hay cosas que podemos ver y de las cuales nos sentimos profundamente orgullosos. Muchos países han acariciado con vehemencia esa democracia. Pero otros han visto cómo fuerzas oscuras, subterráneas, se han apoderado de las mismas”.

De forma específica, el antecesor de Gustavo Petro señaló que en algunos países se ha perdido la democracia, la institucionalidad y la libertad de prensa. Explicó que el mundo es " una Latinoamérica que es pujante, empresarial, que supera muchísimos de los obstáculos sociales de décadas”, mientras el submundo es “una Latinoamérica que hoy sigue representando más del 30% de todos los homicidios que se producen en el mundo, que sigue teniendo elementos de desigualdad y que también tiene enormes complejidades institucionales”. No obstante, afirmó que la democracia debe cuidarse en cualquiera de esos escenarios.

“La democracia es como la salud: que cuando la tenemos, tal vez a veces no la valoramos o la sentimos como algo que es inherente; pero cuando está amenazada es cuando muchas veces salimos airosos a reclamar —y puede ser, tal vez en algunos lugares, demasiado tarde—”, dijo el exmandatario.

Asimismo, aseguró que la región enfrenta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad por las circunstancias actuales del mundo y la política local. Acto seguido, dijo que en esas circunstancias se deben tomar decisiones que son impopulares y costosas políticamente. “Los demagogos quieren vender soluciones fáciles. Pan para hoy, mientras incuban hambre para mañana, mientras que los pedagogos orientan a las sociedades aun teniendo que tomar las decisiones más difíciles y más costosas políticamente hoy para afianzar mejor porvenir en el mañana”, aseguró.

Entonces —y recordando que al hoy presidente ya se había referido indirectamente con los términos populismo y posverdad durante la más reciente campaña a la presidencia—, Iván Duque abordó el tema del populismo en América Latina y lanzó una pulla a Gustavo Petro y a sus electores. Específicamente, aseguró que el populismo llegó al poder “sembrando el discurso del odio”.

“Quieren enfrentar a empleadores y empleados. Quieren llamar al empresario el rico indiferente y tratar de hacerle ver al empleado que la única forma de prosperar es enfrentando a ese empresario. De los que quieren desarrollar sistemas tributarios antiempresa, que cree que la riqueza se distribuye quitándole a unos y no multiplicándola y generando oportunidades de empleo e inversión de largo plazo. En un mundo, el populismo puede ser la gran facultad detonante de desgracias colectivas”, mencionó el exmandatario.

A continuación, Duque puso como ejemplos de gobiernos populistas a la Argentina peronista y al chavismo. Después, dijo que las economías no crecen por decreto y las empresas no promueven sus oportunidades por decreto. “Cuando se les siembra a los mercados y al sector privado incertidumbre, lo único que ocurre es una fuga masiva de capitales, desinversión, aumento del costo de vida y por lo tanto, pérdida de riqueza colectiva”, anotó. El expresidente dijo que los Estados deben gobernar para los empresarios, porque cuando ellos ganan lo hace el resto de la sociedad, pero cuando ellos se sienten intimidados no hay prosperidad.

