Querían comprar carros de alta gama y salieron estafados en más de $780 millones

Más de 20 denuncias se presentaron por parte de ciudadanos por una presunta estafa contra una empresa de venta y compra de vehículos de alta gama en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.

Según información de las víctimas, se desconoce el paradero de la propietaria del concesionario. Varios de los denunciantes indicaron que entregaron sus automotores a la compañía para la venta, días más tarde, se encontraron con el cierre de tres sedes, sin explicación alguna.

Ante las autoridades competentes, por el delito de estafa, que por ahora representan más de 780 millones de pesos.

Por su parte, la propietaria al tomar de determinación de cerrar sus negocios en los tres puntos de atención en el barrio San Luis, Ventura Plaza y en el barrio los Caobos; hasta el momento no responde por la situación. La pregunta que los propietarios es ¿quién y dónde los tendrán?

En diálogos con RCN Mundo, el abogado Juan Pablo Rodríguez, representante de cinco víctimas del delito de estafa pronunció que, “nos preocupa, porque llegamos al inmueble en busca de la persona encargada del negocio y nadie da razón, ni mucho menos se tiene el reporte del paradero de los vehículos”.

Asimismo, el abogado explicó que cuando el propietario tomaba los datos de cada uno de los propietarios para realizar el contrato pertinente, daba paso al permiso que la perseona podía hacer la dilignecia en cualquier momento. “Igualmente, hay problema para el pago de arriendo en donde funciona el negocio del concesionario, no ha cumplido con el desembolso del dinero”, explicó Rodríguez para el medio mencionado.

De igual manera, el medio local La Opinión, habló con una recepcionista y señaló que no tenía conocimiento de lo sucedido. “Vine a trabajar normal y cuando me doy cuenta comenzaron a llegar dueños de vehículos a preguntar por sus carros y la dueña no responde los mensajes”, informó la empleada.

Por su parte, las autoridades de Cúcuta iniciaron la respectiva investigación, pues son varias denuncias durante las últimas horas, lo que se presume se trata de una estafa colectiva.

Le escribió el gerente de Amazon para ofrecerle un trabajo en Colombia: cuidado, es una estafa

Los ciberdelincuentes no dan tregua. Es increíble las múltiples formas y las creativas maneras en que los estafadores buscan incautos para que caigan en sus redes, les entreguen datos personales y la mayoría de las veces el principal objetivo es que les entreguen dinero.

En las últimas semanas se ha hecho tendencia en redes sociales una estafa que se ha expandido por el territorio nacional. Supuestamente, el gerente de Amazon estaba contactando varios perfiles para vincularlos a la empresa. En el mensaje aparece un link para una supuesta inscripción. Algunos mensajes llegaban vía WhatsApp y otros por vía mensaje de texto.

Aunque las probabilidades de que el gerente de Amazon se contacte con simples mortales, muchas personas caen en la estafa, mientras que otras sospechan y borran el mensaje, otras dan el beneficio de la duda y entran al link para indagar más a fondo de que se trata, grave error, en ese momento es probable que se le haya dado acceso a los datos a los delincuentes, incluso muchas personas se han dejado llevar más por la curiosidad y dan voluntariamente sus datos llenando el formulario.

En el formulario se pide diligenciar nombre completo, correo electrónico, códigos de seguridad de tarjetas de crédito y débito, entre otros. Esto lo hacen con la intención de robar el dinero que está en las cuentas bancarias o hacer compras vía internet a nombre de la víctima.

“Hola soy el gerente general del proyecto de Amazon y actualmente estoy contratando un equipo de medio tiempo”, es el mensaje que a través de WhatsApp le ha llegado a miles de usuarios, adicional al texto, les llega el link para ingresar supuestamente al trabajo de sus sueños en Amazon.}

