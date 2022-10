Paz Total: Congreso da luz verde a la negociación con desertores de acuerdos de paz como Iván Márquez

Actualmente, Iván Márquez es máximo comandante de la Segunda Marquetalia, grupo armado residual de las extintas Farc. Con ellos también habría un nuevo diálogo de paz con el actual gobierno. FOTO: EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Uno de los temas que más ha generado controversia en medio del debate de aprobación del proyecto de ley de Orden Público tiene que ver con el artículo 5, el cual le da vía libre a quienes incumplieron acuerdos de paz hechos en Colombia para que se vuelvan a sentar a negociar con el Estado.

En ese sentido, grupos residuales como la Nueva Marquetalia, cuyo comandante es Iván Márquez (excabecilla de las Farc que traicionó el Acuerdo Final de Paz de 2016), podrían negociar una salida pacífica al conflicto, al menos con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y a pesar de que en la Cámara de Representantes fue aprobada una proposición para eliminar ese artículo este miércoles 26 de octubre, en Senado sí fue aprobado.

Bajo ese panorama, ambas corporaciones deben ir a conciliación para la puesta en marcha de este inciso. Sin embargo, en Cámara la discusión estuvo al rojo vivo debido a los reparos presentados al hecho de que disidentes de la extinta guerrilla tendrán una nueva oportunidad de negociar con el Estado.

El representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, expresó: “Me siento personalmente es por un señor que se sentó aquí atrás, que se llamaba Jesús Santrich; que me siento traicionado por esos que dejaron el proceso de paz y que no solamente me traicionaron a mí como activista, sino que traicionaron a este Congreso y a esta nación, y que nos ha costado lágrimas de sangre tener que ver a Iván Márquez, a Santrich y al Paisa de nuevo en la delincuencia” y manifestó su apoyo a la proposición de derogación que, finalmente, sí pasó.

En desarrollo...

SEGUIR LEYENDO: