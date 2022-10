La angustia de Cristina Hurtado y Josse Narváez: su bebé tuvo que ser hospitalizado otra vez

Josse Narváez y Cristina Hurtado. Foto: @crisshurtado

Ante el incremento de las lluvias en Bogotá, según la Secretaría Distrital de Salud, suelen aumentar las enfermedades respiratorias entre la población y Josse Narváez, esposo de Cristina Hurtado, se convirtió en uno de los afectados.

Así lo dejó saber a través de unas recientes historias que colgó en su cuenta de Instagram, en las cuales se mostró optimista porque sabe que podrá superar el virus que actualmente padece. Sin embargo, también causó preocupación al mostrar la cuna vacía de su hijo menor.

“Bueno, como me lo esperaba no pude dormir, con la nariz tan tapada, tanto dolor de garganta, la tos, todas estas vainas que esto trae; pero eso todo uno lo puede superar, nada va a pasar, todo va estar bien. Lo que más extraño es esto y lo que más duele en la vida es esto, ver esa cunita vacía”, expresó el presentador del programa ‘Guerreros’, del Canal 1.

Y aunque se pensaba que Josse Narváez se había aislado preventivamente del pequeño Mateo, quien está próximo a cumplir su primer año de vida, fue el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, el cual es muy cercano a Cristina Hurtado y su familia, el encargado de confirmar que el bebé también está enfermo y se encuentra hospitalizado.

No obstante, hay seguidores de la pareja que han salido al paso de estas declaraciones y afirman que no son ciertas, pues advierten que la también modelo y su hijo se encuentran en una finca de descanso y no en el hospital, aun cuando ni ella ni su esposo se han encargado todavía de desmentir esta versión.

Es clave mencionar que en junio pasado, cuando otra temporada de lluvias arreciaba en gran parte del país, Mateo Narváez Hurtado tuvo complicaciones respiratorias y por eso fue internado en una clínica al norte de Bogotá.

“Estos son momentos que no quisiéramos que llegaran… pero hacen parte de la vida. Han sido días de angustia, impotencia y mucha oración. Solo los padres entienden lo que se siente. La buena noticia es que Dios nunca nos desampara. Cuídense mucho y cuiden de sus hijos de este invierno y de los virus, estamos en pleno pico respiratorio”, escribió Cristina Hurtado en aquel momento.

Días más tarde, el hijo de Josse Narváez pudo regresar a su hogar, pero tuvo que permanecer con oxígeno para ayudar en la mejoría de sus pulmones.

Cristina Hurtado advierte que están estafando con su imagen

El pasado miércoles, 19 de octubre, la paisa acudió a sus historias de Instagram para informar a su comunidad sobre estafadores que están usando su imagen, de este modo, replicó un video que está circulando en redes sociales y que aparentemente fue publicado por alguien llamado Cristian Bermúdez.

Esta persona habría tomado un video de la también empresaria en el que aparece bailando, pero le añadió el siguiente texto: “¿Eres madre soltera y no tienes trabajo?, te enseño cómo ganar dos millones semanales trabajando desde casa con una plataforma digital. Pagos directos a tu cuenta bancaria, te espero en el link de mi perfil”.

Ahora bien, al replicar dicho video, Hurtado escribió la siguiente alerta: “¡Esto es falso! ¡estas personas usan la imagen de nosotros para estafar!”.