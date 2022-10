Un accidente partió en dos la vida de exparticipante del ‘Desafío Súper Humanos’: “No tiene respuesta cognitiva”

Foto: Instagram @shadiharb_

Shadi Harb es uno de los participantes más recordados de la temporada 2018 del ‘Desafío’, no solo por su particular nombre, sino por el alto rendimiento que demostró durante las pruebas, aun cuando esto no le alcanzó para coronarse campeón del concurso, como sí lo hizo en aquella edición Óscar Muñoz, mejor conocido como ‘Olímpico’.

Sin embargo, este deportista sanandresano supo aprovechar la popularidad que le dio el reality de Caracol Televisión y se convirtió en figura de las redes sociales, por medio de las cuales comparte contenido de entrenamiento físico y nutrición.

De hecho, fue por medio de estas plataformas digitales que el pasado lunes dejó sorprendidos a sus seguidores, pues, contrario a las publicaciones que suele hacer allí, reveló que su hermano Nicolás sufrió hace casi un mes un grave accidente que ha partido en dos la vida de toda la familia.

“Tres tipos a bordo de una camioneta, el día de mi cumpleaños (30 de septiembre) a eso de la una de la mañana, omitieron un pare y chocaron a mi hermano en el costado derecho de su cuerpo. Tiene múltiples fracturas en el cráneo (nariz, mandíbula y otras partes del rostro) y en la muñeca derecha, también una fractura abierta en la tibia y tiene la cadera dislocada ¡Lo volvieron caca!”, explicó el exconcursante del ‘Desafío Súper Humanos’.

Posteriormente, Shadi Harb mencionó que quienes causaron este terrible accidente huyeron del lugar de los hechos a pie, teniendo en cuenta que su vehículo no funcionó más después del choque. No obstante, las autoridades los tienen plenamente identificados, aunque todavía no han podido dar con su paradero.

De igual manera, el atleta mencionó que, aun cuando Nicolás se ha estado recuperando satisfactoriamente de estas lesiones físicas, lo más grave de todo es que “no tiene respuesta cognitiva y tampoco responde a comandos”.

“En este momento él está fuera de peligro de muerte, porque se ha ido recuperando de las fracturas, pero mentalmente no se sabe cómo está; tampoco hay ningún exámen que pueda determinar su nivel cognitivo o de coordinación, ni saber a ciencia cierta si él está ahí o no, si sueña o nos escucha. También ha tenido complicaciones en sus riñones e hígado, y le van a hacer una traqueotomía y una gastrostomía (...) Estamos esperando a que Dios haga un milagro y la moneda caiga a su favor”, agregó.

Además, Shadi Harb dejó al descubierto que su hermano fue sometido a un procedimiento que solamente le han hecho a 98 personas en el mundo, incluyéndolo a él, el cual fue inventado para quienes practican buceo apnea y suben muy rápido a la superficie, y consiste en enviar oxigeno puro al cerebro para que este responda.

Foto: Go Found Me

Teniendo en cuenta que Nicolás Harb vive en el estado de Minesota (Estados Unidos), donde ocurrieron los hechos, Shadi y sus padres tuvieron que trasladarse hasta este lugar para estar al pendiente de toda su evolución, así como para correr con los gastos que este lamentable suceso ha generado a la familia.

“Por más de que se haya recuperado es impactante verlo, parece un muñeco de trapo porque está vendado todo el cuerpo y, cuando salga de aquí, tiene que ir a otro centro médico, donde tendrá que entrar a terapias y todo esto corre por nuestra cuenta; por eso si alguna persona nos quiere colaborar es bienvenido, cualquier dólar sirve, les voy a dejar mi cuenta de banco para quienes están en Colombia y una página de donaciones para los que están fuera del país, porque como ustedes sabrán esto es extremadamente costoso”, concluyó el exparticipante del ‘Desafío’.

Así entonces, quienes quieran ayudar a Nicolás pueden hacerlo a la cuenta de ahorros Bancolombia, número 34885204947, a nombre de Shadi Fabian Harb Garavito (cédula 1.020.735.978), o también en la página Go Found Me.