Esta es la historia de Chandosa, la perrita que JuanDa dice que le salvó la vida

JuanDa reveló la dura experiencia que lo alejó de las redes: su perrita Chandosa lo salvó. Foto: Instagram.

Las redes sociales están inundadas de mensajes relacionados con la reaparición en redes sociales del influenciador bogotano conocido como JuanDa, quien se había tomado un largo receso del internet debido a una profunda crisis de salud mental que atraviesa desde hace años. Sin embargo, algo que no ha pasado desapercibido de este conmovedor caso es cómo ha logrado salir adelante gracias a ‘Chandosa’, su perrita.

En la transmisión que hizo Juan David Morales Carranza, nombre de pila del creador de contenido, hizo énfasis en cómo la ayuda de sus amigos, del psicólogo y hasta del psiquiatra le permitieron estar estable para volver a redes sociales. No obstante, la ayuda de su pequeña mascota, según él mismo lo contó, le salvó la vida.

Influencer JuanDa regresó a las redes, luego de seis meses de ausencia. Foto: Captura de pantalla

Entre lágrimas y con su ya muy conocida particular forma de hablar y contar sus vivencias, JuanDa recordó que estaba a punto de quitarse la vida y, como si fuera un ángel caído del cielo, Chandosa llegó para darle un nuevo sentido a su vida y evitar ese trágico desenlace.

“Cogí una piedra que me traje de Cartagena y le pegué al espejo de mi casa”, dijo el joven, quien dio a entender que, con los trozos del cristal, pretendía hacerse daño. “Yo tenía todo, ya estaba listo, estaba sangrando mis brazos, mi cuerpo y yo dije ‘me voy’, no me faltó nada”, recordó el joven antes de pasar a describir la fundamental ayuda que la perrita, de origen criollo, jugó en evitar que él se autolesionara.

“No voy a decir que fue un milagro que llegó Chandosa y me abrazó y me sumió entre su regazo y vi el amanecer, que viva Juan Gabriel. Simplemente estaba a punto de hacerlo y Chandosa pasó”, expresó el joven.

Entre risas, tratando de desarrollar la triste historia que contaba, JuanDa aseguró que la perrita lo miró y le habría dado a entender que no valía la pena despedirse de este mundo. Eso lo dijo imaginándose una conmovedora conversación con su canina. “Yo la vi y mi primer pensamiento fue ‘¿quién le va a dar el desayuno mañana a Chandosa?’”, relató el joven.

JuanDa contando qué Chandosa lo salvó... Dios mío Sandra, muy fuerte😭😭😭 pic.twitter.com/9P170CtTul — Juan Diego Vargas (@juandievargas) October 26, 2022

Su cercanía con la perrita le hizo desistir de quitarse la vida y hoy estar vivo para contarle a sus más de 4 millones de seguidores de Instagram cómo fue que su perrita, literalmente, le salvó la vida. Ese hecho específico no pasó desapercibido por sus fans, quienes han dejado múltiples comentarios al respecto en redes sociales. Incluso, algunos de ellos, piden que se le haga un homenaje a esa mascota.

“A Chandosa (perrita de Juanda) hay que ponerla en el billete del 100 mil”; “Y pensar que Juanda no se suicido porque apareció su perrita”; “Y pensar que juanda se iba a quitar la vida y prácticamente no lo hizo por que vio pasar a su perrita y pensó en quien le iba a dar de comer al otro día”; “Cuando Juanda habló de que Chandosa le salvó la vida me hizo recordar que en mi primer intento de suicidio mi perrita también salvó la mía”, escribieron algunos internautas.

Última publicación de JuanDa antes de su ausencia en redes. Foto: Instagram juandam__

La perrita que hoy exaltan miles de internautas acompaña al influencer desde marzo de este año. Cuando la adoptó, el joven le dedicó un video donde aseguró que era “su nueva bebé”. Desde entonces ha publicado varios momentos con ella y ha enamorado a todos sus seguidores por la manera particular de cuidarla: “Esta perra entró a la casa y se puso a cagar”, fue una de las publicaciones que difundió el joven y que fue bastante viral en las redes sociales.

Ahora, la perrita se consagra como una de las figuras más importantes en la recuperación del joven ampliamente conocido en internet Colombia por sus ocurrencias.

