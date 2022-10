Karen Sevillano opinó sobre la ruptura de Lina Tejeiro y Juan Duque: “A nadie lo dejan por bueno”

Lina Tejeiro y Juan Duque sorprendieron en las redes sociales al anunciar que habían terminado su relación. Redes sociales

La relación y posterior ruptura de Lina Tejeiro y Juan Duque ha dado mucho de qué hablar en redes sociales durante los últimos días, pues to que hay muchas teorías sobre lo que pudo haber pasado entre los dos famosos. Luego de que la actriz y el cantante hicieran tan pública su relación en redes sociales, los internautas no paran de hacer preguntas sobre el motivo de separación.

Ante el silencio de Lina Tejeiro y las declaraciones de Juan Duque señalando que habían terminado 15 días antes de que se hiciera público y que fue decisión de la actriz, los internautas han recurrido a otros famosos cercanos a ambas partes para conocer detalles. En las últimas horas, por ejemplo, las preguntas llegaron hasta el Instagram de Karen Sevillano, influenciadora amiga de Tejeiro.

Karen Sevillano, a través de sus historias de Instagram, mostró que le estaban llegando muchos mensajes de seguidores que le pedían dar su opinión sobre la ruptura entre Tejeiro y Duque. “Karen has el video de Lina plissss, necesitamos esse galón”, le escribió un internauta y la influenciadora decidió salir a dar su ‘humilde opinión’.

“Muchachos ya me tienen cansada con estos mensajes. Yo no voy a dar mi humilde opinión porque a mí no me gusta hablar de los demás”, señaló entre risas la influenciadora y después expresó algunas palabras al respecto que, según varios internautas, confirmarían el rumor sobre la infidelidad de Juan Duque.

También puede leer: Yina Calderón se fue en contra de Juan Duque tras la separación de Lina Tejeiro: “Al man se le notaba el hambre por seguidores”

Sevillano continuó con sus declaraciones y asegueró que ha tratado de manterser al margen de esta polémica por su cercanía con la actriz llanera, pero resaltó que “si ella terminó con su novio, tendrá sus motivos. Ya el muchacho salió a decir que ya llevaban 15 días sin hablar”.

“Si ella decidió dejarlo, a nadie lo dejan por bueno. Entonces ella sus cosas malas habrá hallado en el muchacho, que no le gustaron y decidió terminar, ya”, expresó la amiga de Lina Tejeiro.

La influenciadora y amiga de Lina Tejeiro dio su "humilde opinión" sobre la polémica relación que terminó la actriz

Por otro lado, Karen Sevillano también añadió que no se sentía en capacidad de criticar a Juan Duque, pues no fue su novio y tampoco lo conoció tanto. A pesar de ello sí señaló que habían actitudes del cantante urbano que a ella no le agradaban, pero como no era su relación prefería no decirlo.

“Obviamente uno de metida tiene sus opiniones”, señaló y procedió a opinar sobre la propuesta de noviazgo que le hizo Duque a Tejeiro, cuando ella estaba en el hospital. “Esa propuesta, básica, básica. En el cumpleaños no sé qué le habrá dado porque ella no lo publicó”, expresó Sevillano.

Cabe recordar que la manera en la que Juan Duque le pidió a Lina Tejeiro que fuera su novia fue a través de una pregunta en un papel. El catante paisa estuvo acopañando a la actriz mientras estaba hospitalizada y allí le entregó una hoja en blanco en la que se leía “¿Quieres ser mi novia?” y solo tenía dos opciones de respuesta ‘Sí' y ‘Sí'.

También puede leer: Karen Sevillano arremetió contra Andy Rivera por aparecer feliz en una publicación

Para terminar su opinión sobre el tema, Sevillano se sinceró sobbre su opinión del paisa y dijo que e parecía que “le daba ‘likes’ a muchas tipas y a mí eso no megusta, él no es mi novio pero obviamente uno analiza esas cosas. Que tu novio le esté dando like a toda nalga que ve en Instagram, no me gusta, que esté siguiendo a todas las nalgas, tampo porque si todo el mundo lo quiere tener, yo ya no lo quiero. Me retiro”.

Los internautas reaccionaron a las palabras de Sevillano y señalaron que “No voy a dar mi humilde opinión fue que dijo?? qué tal que la quisiera dar”; “Ya Karen dio sutilmente el motivo de la ruptura, además no le dio nada de regalo en su cumpleaños fue cierto”, “El man no la queria , era solo para fama y ya”.

SEGUIR LEYENDO: