Sergio Ramos vendió su finca a una familia colombiana por más de 24 mil millones de pesos

Sergio Ramos ha disputado 10 encuentros con el PSG en lo que va de la temporada. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Ya es común que los atletas, además de sus disciplinas, se dediquen a otras facetas en las que son igual de exitosos. Uno de esos casos es el jugador español Sergio Ramos, que actualmente defiende los colores del poderoso París Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia, en el que comparte camerino con el argentino Lionel Messi.

De acuerdo con la información del portal ibérico ABC, el legendario jugador del Real Madrid vendió una de sus fincas a una familia colombiana. El terreno está ubicado a las afueras de Sevilla y comprende un área de más de 40 hectáreas.

Según se pudo conocer, los nuevos dueños de la finca El Rubio pagaron una cifra cercana a los cinco millones de euros. El terreno hace parte de la municipalidad de Las Pajanosas, y queda a media hora en carro del perímetro urbano de la ciudad sevillana.

El exjugador del Sevilla uso este lugar para la cría de yeguas y potros, los cuales serán trasladados a otra de las propiedades del campeón del mundo en Sudáfrica 2010 que se llama La Juliana. El defensor adquirió este predio en 2011,y fue remodelado en su totalidad. Anteriormente, la finca perteneció al torero Manuel Jesús El Cid, como también al ganadero Antonio Trujillo.

El defensor español vendió su propiedad a una familia colombiana. Tomado de @yeguadasr4oficial

Así mismo, el ABC detalló que Sergio Ramos quería inicialmente vender la finca a un torero, pero finalmente una familia de origen colombiano se quedó con El Rubio a cambio de cinco millones de euros, que en pesos equivalen alrededor de 24 mil millones aproximadamente.

En la Ligue 1 Francia, el PSG es el líder de campeonato con 32 puntos, luego de imponerse en condición de visitante 3-0 en su última salida al Ajaccio por la jornada 12 con un doblete de Kylian Mbappé y otro tanto de Lionel Messi, que además de marcar se reportó con dos asistencias en dicho encuentro.

Para este compromiso, Sergio Ramos no tuvo acción con el París Saint-Germain dado que fue expulsado en el juego ante el Reims, que terminó igualado sin goles el pasado 8 de octubre correspondiente a la jornada 10 del torneo galo. En la presente campaña con el PSG, el ex Sevilla ha disputado diez partidos por liga y cuatro por Liga de Campeones y uno por la Supercopa de Francia, en los que de momento no ha convertido goles ni asistencias, para un total de 1206 minutos.

Este martes, desde las 2:00 p. m. hora colombiana, el París Saint-Germain se medirá por Champions League ante el Maccabi Haifa de Israel por la quinta fecha del Grupo H del que es líder con ocho puntos, seguido por el Benfica de Portugal, que tiene la misma cantidad de unidades, mientras que la Juventus y los israelíes tiene ambos tres puntos.

Por la liga de Francia, los dirigidos por Christophe Galtier se medirán el próximo sábado 29 de octubre ante Troyes por la fecha 13 desde las 10:00 a. m. hora colombiana.

