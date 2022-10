En qué va la investigación en contra del hermano de un alcalde por el asesinato de una jovencita en el Cesar: su madre pide justicia

Kisly Yiseth Gómez Sánchez.

En la noche del pasado 9 de septiembre, en medio de las fiestas patronales de Río de Oro, en el Cesar, se presentó una violenta riña. De estos hechos quedó como consecuencia el fallecimiento de Kisly Yiseth Gómez Sánchez. La madre de la joven de 29 años ha estado implorando a las autoridades colombianas por justicia, más aún, teniendo en cuenta que, según ella, detrás de la muerte de la mujer estarían el hermano, escolta y conductor de alcalde municipal, Eli Santana. De acuerdo con su testimonio, las personas mencionadas habrían disparado en contra de la población civil.

“El señor alcalde Eli Santana, borracho, con su escolta, con el conductor y su hermano empezaron a disparar contra la población civil”, dijo Ruth Sánchez em testimonios recatados por Noticias Caracol. Gómez Sánchez se encontraba departiendo con amigos cuando recibió un disparo en su cabeza. El impacto de la bala le dejó graves lesiones que, posteriormente, apagaron su vida. Recientemente, de acuerdo con lo que reveló ese medio de comunicación, Sánchez llegó hasta el Congreso de la República para denunciar el caso, directamente, ante el Ministerio de Justicia. La prensa local la captó dialogando, directamente, con el jefe de esa cartera, Yesid Reyes.

“Él con sus escoltas borrachos y armados empezaron a disparar. Además, mi hija tiene un tiro en la cabeza, no es bala perdida. Hago pública mi denuncia al señor Elí Santana quien fue el que asesinó a mi hija Kisly. Ella siempre lo despreciaba, él me decía, su hija tiene que ser algo mío”, añadió en una charla con el informativo digital 24/7.

De acuerdo con lo que se supo, de acuerdo con las primeras hipótesis, la pelea se desató debido a que la mujer fue víctima de acoso sexual en medio de la celebración. En un documento que fue revelado por el diario El Tiempo, acerca de la investigación, se menciona que eso ocasionó “una riña múltiple, lo que originaria que los escoltas del alcalde del municipio realizarán varios disparos desconociendo trayectoria (...) en medio de las riñas cae el cuerpo sin vida de la víctima de sexo femenino con un impacto en la región frontal dónde minutos después llegan al hospital del municipio de Ocaña 03 heridos”.

En su momento, fue el comandante de Policía en el Cesar, coronel Luis León, el encargado de hablar de lo que había sucedido. “Dentro del marco de las fiestas patronales de Río de Oro, en horas de la madrugada del día de hoy se presenta una riña múltiple en vía pública de lo cual resulta una persona fallecida y dos heridos más. Ya se adelantaron de manera inmediata con la Fiscalía General de la Nación y la Sijín todas las investigaciones correspondientes con el fin del esclarecimiento este lamentable hecho”, detalló.

Es de destacar que ante las acusaciones en su contra, el alcalde Eli Santana ha declarado ser inocente. Ha relatado, incluso, lo que, según él, pasó ese día, hace ya más de un mes. “Yo estaba aquí, aquí donde estoy parado y ella muere es allá donde está la camioneta que puede haber cien metros, 200 personas intermedias, eso no tiene lógica, eso es imposible (…) pedí que me hicieran la prueba que yo no había disparado ningún arma y me la negaron”, comentó el mandatario del municipio de Río de Oro.

A pesar de ello, las tres personas fueron capturadas por las autoridades. De los hechos, además, resultó la incautación de dos armas con las que, supuestamente, se habrían hecho los disparos en contra de la población civil en medio de la violenta riña. Es de recordar que además del fallecimiento de Kisly Yiseth Gómez Sánchez, se reveló que otros cuatro ciudadanos habían terminado lesionados: Jesús Alberto Gómez León, Nicolás Flores Sánchez y José Fernando Quintero Rodríguez.

“A los tres procesados se les formuló la imputación en este caso por los delitos de homicidio agravado en concurso con lesiones personales”, explicó, a su paso, sobre el caso, el director seccional de Fiscalía de Norte de Santander, Jesús Antonio Ardila. Los capturados fueron identificados como Dario Santana Rincón (hermano del alcalde de Río de Oro), Jhon Isnardo Cortez Jacome y Juan Carlos Oliveros Almenares.





