Colombia en déficit por falta de actividad física

Imagen de referencia. OMS estima que el sedentarismo puede generar unos 500 millones de enfermos para el 2030.

La Organización Mundial de la Salud presentó el primer informe sobre la situación en el planeta de la actividad física en este 2022, deja de un preocupante panorama ya que considera que el sedentarismo es una pandemia silenciosa, que al principio de la próxima década, va a dejar unos 500 millones de enfermos por falta de actividad física. El tema es que los datos qué se registran en Colombia no son nada alentadores ya que la juventud en el país está por encima de la media en estas complicadas cifras.

Explicando la situación general, podremos comprender un poco la situación nacional, según la OMS, el 81 % de los adolescentes, junto con el 27,5 % de los adultos no alcanzan los niveles de actividad física recomendados, esto en un mediano y largo plazo va generar problemas, no solamente para su salud, sino para las familias y personas que los rodean, además que tendrá implicaciones, no solamente en los servicios de atención, sino en la economía mundial, debido a la gran cantidad de enfermos que se pueden derivar por el sedentarismo.

“La carga económica de la inactividad física es considerable. A nivel mundial, entre 2020 y 2030 se producirán casi 500 millones (499 208 millones) de nuevos casos de enfermedades no transmisibles (ENT) prevenibles, lo que supondrá unos costos de tratamiento de algo más de US$ 300 000 millones (524 000 millones de dólares internacionales) o de unos US$ 27 000 millones (48 000 millones de dólares internacionales) anuales si no tiene lugar ningún cambio en la prevalencia actual de la inactividad física”, detalla el informe.

Cómo es de suponerse, además que asimismo lo detalla la autoridad mundial, los pacientes en mayor medida tendrán patologías cómo la hipertensión, diabetes, incluso padecimientos mentales como la depresión. Agrega que los países con mayor músculo financiero serán los que más sufrirán los embates de estas personas, pues representarán al menos del 70 % del gasto del presupuesto nacional para la atención en salud. No obstante, se declara qué existen otros factores sociales y hasta culturales, los cuales dificultan el acceso para realizar actividades físicas y por consiguiente se estimula el sedentarismo.

“El presente informe sirve de llamada de atención para una intervención colectiva más firme en todos los países con el fin de cerrar la brecha en la aplicación de políticas, y para abogar por una acción política acelerada. Mientras el mundo responde al impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud física y mental, la promoción de la actividad física puede salvar vidas, mejorar la salud y apoyar unos sistemas de salud y unas comunidades más fuertes y resilientes”, concluye la Organización Mundial de la Salud.

Lo preocupante para Colombia, soportan los datos más recientes que se tienen, que precisamente fue en los que se basó la Organización Mundial de la Salud para alimentar sus estimaciones, es que el porcentaje de exceso de peso entre menores de 5 años supera el promedio mundial, solamente para tomar una referencia.

Es importante agregar que la cifra de inactividad en adolescentes, refiriéndose a los jóvenes entre 11 y 17 años, está entre el 80 % 90 %, que, aunque está en la media a nivel mundial, es una cifra bastante alta. Pero es más preocupante aún la situación con los adultos, pues el 39 % de los colombianos y el 49 % en el caso de las mujeres, son inactivos físicamente, superando en más de 10 puntos porcentuales el promedio mundial qué contiene la Organización Mundial de la Salud.

La propuesta que emite la autoridad sanitaria se divide en 5 puntos: reforzar la implicación de los gobiernos y el liderazgo político en pro de estas actividades, integrar la actividad física en políticas y qué estás apoyen la realización de las mismas, fortalecer alianzas que involucren a las comunidades y que se generen capacitaciones para el desarrollo de estas labores, qué se refuercen los sistemas de datos y supervisión en estos aspectos, y que se garantice de una manera sostenible la financiación de estos programas.

