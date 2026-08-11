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Medicina Legal identificó a 43 víctimas mortales del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

La entidad forense informó que ha recibido 165 cuerpos procedentes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, mientras el balance oficial provisional reporta 188 fallecidos tras la catastrofe

Medicina Legal identificó 43 víctimas mortales tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el 10 de agosto - crédito Reuters
Medicina Legal identificó 43 víctimas mortales tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el 10 de agosto - crédito Reuters
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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses anunció en la tarde del martes 11 de agosto de 2026 que fueron identificadas 43 víctimas mortales tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto.

Los cuerpos provienen de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, zonas severamente afectadas por el movimiento telúrico. Hasta el momento, la entidad ha recibido 165 cadáveres, mientras la cifra preliminar de fallecidos en todo el país asciende a 188, según cifras oficiales de Gobierno nacional.

Nuevos nombres identificados por Medicina Legal

En su más reciente comunicado, Medicina Legal informó que, de los 165 cuerpos recibidos, logró identificar plenamente a 43 personas. Esta actualización representa un avance en el proceso de reconocimiento de víctimas, el cual se realiza en coordinación con la Fiscalía General de la Nación en cada municipio.

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En Manizales, se identificaron a:

  1. Fernando Alonso González (70 años)
  2. Catalina Arango Sandoval (18)
  3. Oscar de Jesús Henao Marín (78)
  4. Luis Alberto Duque Cortes (42)
Los cuerpos recibidos por Medicina Legal provienen de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, las zonas más afectadas por el sismo en Colombia - crédito @MedLegalColombi / X
Los cuerpos recibidos por Medicina Legal provienen de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, las zonas más afectadas por el sismo en Colombia - crédito @MedLegalColombi / X

Pereira concentra la mayor cantidad de nombres dados a conocer con víctimas de diferentes edades y perfiles, desde menores de edad hasta adultos mayores como:

  1. Lina Marcela Rodas Cuartas (37)
  2. Julián Andrés Mejía Moreno (27)
  3. Sandra Patricia Chica Montoya (47)
  4. Gilberto de Jesús Giraldo López (74)
  5. Pilar Jiménez Toquiar (81)
  6. Sergiña Monzada Aguirre (71)
  7. Argensola del Socorro González Gutiérrez (82)
  8. Paula Andrea Franco Bustamante (44)
  9. Dargui González Guerrero (49)
  10. Angela María Acosta González (46)
  11. Juan Manuel Toro Sánchez (30)
  12. Wilson de Jesús Largo Trejos (57)
  13. Luis Fernando Ossa Hernández (62)
  14. Pedronel Díaz Díaz (64)
  15. Aracelly Daza Valencia (61)
  16. R D R Q (17)
  17. Derly Angelica Martínez Flórez (25)
  18. Vanessa Gómez Molina (28)
  19. Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía (38)
  20. Kevin Styven Álvarez Mosquera (30)
  21. Rosa Angelica Maya Maya (76)
  22. María Mariela Granada Echeverry (67)
  23. Guillermo Orrego Flórez (59)
  24. Blanca Libia Hincapié Londoño (82)
  25. José Fernando Valencia Cañas (51)
  26. Paula Milena Villaneda Franco (23)
  27. Sorley Aracelly Villa Guevara (64)
  28. Juan Carlos Urquijo (33)
  29. Aleida Campiño Trujillo (63)
  30. Mariana Santa Gómez (65)
  31. Pablo Andrés Rivera Avirama (26)
  32. María Dalila Moncada Aguirre (84)
  33. José Fernando Granada Gutiérrez (60)
La cifra oficial preliminar del terremoto en Colombia asciende a 181 fallecidos y más de 1.310 heridos, según el Gobierno nacional y Asocapitales - crédito @MedLegalColombi / X
La cifra oficial preliminar del terremoto en Colombia asciende a 181 fallecidos y más de 1.310 heridos, según el Gobierno nacional y Asocapitales - crédito @MedLegalColombi / X

En la ciudad de Buenaventura se identificó a:

  1. Mabel Cristina Carvajal Posada (58)
  2. Martha Patricia Correa Grueso (49)
  3. Carlos Alberto Rosero Pretel (47)

Mientras tanto, en Quibdó, los cuerpos reconocidos corresponden a:

  1. Bibiana Buitrago Zuluaga (36)
  2. Daniela Sánchez Morales (28)
  3. Juan Antonio Galeano Restrepo (35)

Balance nacional de víctimas y heridos

De acuerdo con un reporte de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), el terremoto dejó al menos 181 personas fallecidas y más de 1.310 heridas en el territorio nacional.

La mayor concentración de víctimas mortales se encuentra en Pereira, capital del departamento de Risaralda, limítrofe con San José del Palmar (Chocó), epicentro del evento sísmico. De acuerdo con la información del Cuerpo de Bomberos de Pereira, en esta ciudad se contabilizaron premilinarmente 66 fallecidos.

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El proceso de identificación avanza en medio de condiciones complejas. Medicina Legal explicó que, debido a los daños en la infraestructura de la sede de Cali, la atención a las familias y la prestación de servicios forenses se trasladaron temporalmente a los municipios de Palmira y Tuluá, donde el personal continúa laborando para brindar respuestas a los afectados.

Pereira concentra la mayor cantidad de víctimas identificadas y registró preliminarmente 66 fallecidos tras el terremoto, de acuerdo con los Bomberos de Pereira - crédito Reuters
Pereira concentra la mayor cantidad de víctimas identificadas y registró preliminarmente 66 fallecidos tras el terremoto, de acuerdo con los Bomberos de Pereira - crédito Reuters

Proceso de entrega de cuerpos y acompañamiento a las familias

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses detalló que la entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes habilitadas en cada municipio. El organismo reiteró su compromiso con el rigor técnico y el respeto por la dignidad de las víctimas.

“El Instituto continuará trabajando para garantizar el rigor técnico, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional debido a los familiares de las víctimas de este lamentable suceso”, puntualizó Ariel Emilio Cortés Martínez, director general de la entidad, en el comunicado oficial.

Es de mencionar que la entidad forense actualiza de manera permanente la información sobre el avance del proceso, en coordinación con organismos de socorro y autoridades judiciales.

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