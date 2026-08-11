Alcaldía de Cali decretó segundo toque de queda tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

La Alcaldía de Cali decretó un nuevo toque de queda para la noche del martes 11 de agosto tras el terremoto -crédito @alejoeder/X

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Por segundo día consecutivo, Cali enfrenta una restricción nocturna de la circulación de personas y vehículos, según informó la Alcaldía Distrital. La decisión responde a la necesidad de garantizar la seguridad tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió la ciudad el lunes 10 de agosto de 2026.

De acuerdo con la Administración local, la medida estará vigente desde las 9:00 p. m. del martes hasta las 6:00 a. m. del miércoles 12 de agosto, permitiendo la circulación únicamente a rescatistas, voluntarios en puntos de emergencia, integrantes de la fuerza pública y funcionarios de la administración que se encuentren en labores directas de atención.

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En declaraciones públicas, el alcalde Alejandro Éder confirmó que “por solicitud de la ciudadanía, para poder proteger las viviendas, para poder proteger el comercio, para poder proteger la vida, seguirán militarizadas las partes de la ciudad más afectadas por esta tragedia”.

Según el mandatario local, la presencia de uniformados busca proteger a las familias que perdieron todo y custodiar los bienes materiales mientras avanzan las operaciones de socorro.

El toque de queda en Cali restringe la movilidad entre las 21:00 y las 6:00 y solo exceptúa a rescatistas, voluntarios autorizados, Fuerza Pública y funcionarios en emergencia - crédito @alejoeder / X

Avance en los rescates y coordinación institucional

Durante la jornada previa al nuevo toque de queda, las autoridades reportaron avances en los trabajos de rescate. El alcalde Éder destacó que los equipos especializados han logrado salvar vidas bajo condiciones difíciles y reiteró que “seguimos trabajando, tenemos 36 horas para salvar todas las vidas que podamos. Por favor, prioricemos el trabajo de los rescatistas y demos el espacio que necesitan para trabajar”.

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La Administración local mantiene en funcionamiento el Puesto de Mando Unificado, donde se integran las capacidades de los organismos de socorro, la fuerza pública y diferentes entidades estatales. Este esquema permite una respuesta articulada ante los puntos críticos identificados en varios sectores de la ciudad.

Las autoridades hicieron un llamado a los voluntarios civiles para que coordinen sus labores con los equipos oficiales y respeten las zonas destinadas a operaciones, con el propósito de no interferir en las tareas de búsqueda y rescate. La comunidad cuenta con la posibilidad de aportar donaciones de material de protección y colchonetas en la Plazoleta Jairo Varela, mientras que la Línea 106 continúa disponible para brindar apoyo psicosocial.

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Marco jurídico y acciones para la atención de la emergencia

El nuevo toque de queda forma parte de un paquete de medidas legales expedidas por el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública. Según el comunicado oficial, se tramitaron los decretos de Calamidad pública, Urgencia manifiesta y toque de queda. Estas acciones buscan agilizar la llegada de ayuda humanitaria, facilitar la contratación de insumos médicos y regular el orden público nocturno en la capital vallecaucana.

Ana Catalina Castro, directora de Gestión Jurídica Pública, explicó que estas declaratorias “no son opciones discrecionales sino una obligación legal y una herramienta vital para proteger a los ciudadanos en momentos de crisis extrema”.

Por su parte, Ángela María Catalán, subdirectora de Doctrina y Asuntos Normativos, afirmó que “habilitar la Urgencia manifiesta nos permite agilizar la contratación de los bienes y servicios para mitigar la emergencia; mientras que el Toque de queda facilita la labor de remoción de escombros de los organismos de socorro, previene incidentes en las estructuras colapsadas y preserva el orden público y la seguridad caleña”.

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