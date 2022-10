Claudia Bahamón explicó por qué se quitó sus prótesis: “si desplastifico el planeta debo empezar por mi cuerpo”

Tomada de Instagram @claudiabahamon

Claudia Bahamón es una de las presentadoras y celebridades más queridas por los colombianos, y también una abanderada de la lucha contra el cambio climático, el consumo responsable y la desplastificación del planeta. Además de esto, la presentadora es considerada una de las mujeres más bellas del país, por lo que es usual que en redes sociales le pregunten por su físico, llegando a interrogarla por su paso por el quirófano.

Precisamente sobre esto último la presentadora habló en los últimos días, refiriéndose a sus prótesis mamarias, cuando le preguntaron por qué se las había quitado y si el procedimiento tenía que ver con el síndrome de Asia (una reacción autoinmune o inflamatoria, atribuida a una sustancia extraña al organismo, en este caso, la silicona de las prótesis).

Por lo que, en una Instastorie, decidió aclarar las dudas de sus seguidores, explicando que la razón principal es su compromiso con el medioambiente y la desplastificación del planeta.

“Pregunta: Porqué te la quitaste? (Sic). Respuesta: porque me amo y si desplastifico el planeta debo empezar por mi tempo más sagrado que es mi cuerpo”.

Entre las otras preguntas que contestó la también arquitecta, le dijeron si estaba en contra de las cirugías estéticas, a lo que contestó:

“NUNCA!!!! fui feliz con mis tetas (aunque siempre fueron pequeñas) mientras las tuve! Me paro del lado de lo que me hace sentir bien y hoy este es el lado que me hace feliz! (sic)”.

Cuando le preguntaron si tenía que ver con el síndrome de Asia, la presentadora aclaró que esa no fue la razón para someterse al bisturí por segunda vez, siendo la primera cuando se puso las prótesis.

“Tengo casi todos los sintomas pero nunca he sido diagnosticada y no fue la razón para retirarme mis implantes. Sin embargo lamento mucho lo que está pasando con esa enfermedad con miles de mujeres en el mundo y me alegra haberme quitado las mías ya!”

Claudia López se refirió en su cuenta de Instagram sobre las constantes las preguntas acerca de si su nariz es natural o tiene algún perfilamiento.

Vale señalar que, de acuerdo con la misma Bahamón, las prótesis se las retiró luego de convertirse en madre.

Claudia Bahamón desmintió cirugía en su rostro

Hace unas semanas, la también modelo se refirió en su cuenta de Instagram sobre las constantes las preguntas acerca de si su nariz es natural o tiene algún perfilamiento, ya que en el mundo del entretenimiento es usual que se realicen estas prácticas.

Todo surgió por una publicación de la opita realizó en su cuenta oficial de Instagram, y esto dijo inicialmente: “Algunos me piropean mis ñatas, pero varias personas empiezan a decirme que yo dónde me operé la nariz. Y pues yo no tengo la nariz operada, si no, no me podría hacer esto”, mientras se frota esta zona de su rostro bruscamente.

Adicionalmente, Bahamón aprovechó el espacio para dejar evidencia que uno de sus orificios de la nariz es más angosto que el otro, por lo que se le dificulta respirar en ocasiones: “Si se dan cuenta, este hueco como es que más alargado que este. Este es más abiertico”.

Posteriormente, entre risas, aseguró que dada la cantidad de retos virales que aparecen en redes sociales como Instagram y TikTok, por la forma de sus fosas nasales no ha podido hacerlos, ya que no puede abrirlas muy bien.

La confesión de Claudia Bahamón generó todo tipo de reacciones en redes sociales, pues el portal de chismes ‘Rastreando Famosos’ se encargó de replicar el contenido que ya supera las 38.000 reproducciones con más de 400 likes. Algunos de sus seguidores aprovecharon la publicación para dejarle algunos elogios por su apariencia.

Algunos de los más destacados son: “que mujer más espectacular, divina en todo sentido”; “por Dios esa mujer desde joven ha sido hermosa y ahora está muchísimo mejor, la gente por qué es así”; “ella es hermosa y natural, toda una dama”; “la amo, que espectáculo de mujer”, entre otros.

