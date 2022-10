Gerardo Martino le echó flores al paso de Juan Carlos Osorio en la selección de México

El entrenador de México, elogió al Míster.(Colprensa - Mauricio Alvarado)

A pesar de estar clasificado a Qatar 2022, en México no están nada contentos con el presente de su selección, que hace parte del Grupo C de la cita mundialista junto a Argentina, Arabia Saudita y Polonia, rival con el que debutarán en el campeonato del mundo el 22 de noviembre.

Las críticas recaen fuertemente sobre el entrenador argentino Gerardo Tata Martino, que en la última presentación del elenco Manito fue agredido por los aficionados en las tribunas del Levi’s Stadium de Santa Clara, California, tras la dolorosa caída en la fecha FIFA de septiembre ante Colombia, que terminó ganando 3-2 luego de ir en desventaja por dos goles.

México siempre ha sido una plaza difícil para los entrenadores foráneos como también para los locales, sin embargo, el extranjero que toma las riendas del Tri poco convence a la prensa Azteca, como le pasó al colombiano Juan Carlos Osorio, que hace cuatro años cuando vivió una situación similar pese a clasificar a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Cabe recordar que el extécnico de Atlético Nacional y Once Caldas fue confirmado como nuevo refuerzo de ESPN México para la cobertura de la cita orbital en Medio Oriente y hará parte del famoso programa Fútbol Picante.

En sus primeras palabras para dicho programa, el Míster se refirió a su experiencia por el banquillo técnico de la selección mexicana: “Creo que fue el cargo más importante que he tenido en el fútbol, en mi carrera profesional, fue la oportunidad más grande de competir a nivel internacional, en el evento más importante que hay. Me siento muy agradecido por toda la afición mexicana por darme esa oportunidad”.

Le puede interesar: Con gol de Frank Fabra, Boca Juniors vence a Gimnasia y queda a un paso del título

En Rusia 2018, México debutó ante la poderosa Alemania, que venía de ser campeona cuatro años atrás y era la favorita a quedarse con la victoria. Sin embargo, el equipo de Osorio sorprendió a los Teutones al derrotarlos con un tanto de Hirving Lozano.

En diálogo con la cadena ESPN, Gerardo Martino elogió el paso del entrenador colombiano en el combinado Azteca: “Me pareció una participación muy buena de la Selección Mexicana, el partido contra Alemania es de biblioteca. Me gustó mucho el proceso que hizo Juan Carlos Osorio”.

Así mismo, el exentrenador de Paraguay se refirió sobre las rotaciones de Juan Carlos Osorio, que han sido tema de discusión en todos los equipos por los que ha pasado.

“Habría que ver si es de un tema físico, porque el técnico no saldrá a decirlo y el periodista lo desconoce. Habría que ver si en este hecho de que juega Vela, Javier (Chicharito), Hirving, Herrera, no habría que involucrar de alguna manera, por más que su nivel sea alto, a Corona, a Jiménez, darles un incentivo para que ellos también jueguen y formar un grupo importante, porque a lo mejor el concepto es que con 11 no me alcanza para una Copa del Mundo”.

En su paso como entrenador de México, Juan Carlos Osorio dirigió un total de 52 partido con un saldo de 33 triunfos, nueve empates y diez derrotas para un rendimiento del 69%.

SEGUIR LEYENDO: