Luisa Fernanda W reveló que un amigo le robó 100 millones de pesos

Actualmente, en sus funciones como creadora de contenido, Luisa Fernanda W se ha enfocado principalmente en tuturiales de maquillaje y recomendaciones de outfits. Sin embargo, durante el último tiempo la influenciadora paisa también ha estado compartiendo de forma frecuente anécdotas, historias o experiencias sobre diferentes aspectos de su vida, por ejemplo, recientemente quiso hablar de la vez en que un amigo, identificado como Camilo, le robó una considerable suma de dinero: 100 millones de pesos.

De este modo, este miércoles 19 de octubre la también empresaria compartió un video desde su cuenta de Instagram en el que empezó por recordar:

“Resulta que un amigo muy especial se me acerca un día y me dice: -Lu, te tengo el negocio de la vida- me pintó un negocio espectacular, me dijo que la inversión era de 100 millones de pesos. Yo tenía una plata ahorrada porque me quería comprar un bolso, porque yo ahorro para comprarme mis bolsos, mis gafas, y mis cosas... El caso es que me creí completamente todo el cuento de mi amigo, era una inversión que se veía interesante, le deposité el dinero a su número de cuenta .. Yo no sé en qué estaba pensando, ahí sí no parezco paisa”.

Cuando pasaron un par de semanas, Luisa Fernanda W le preguntó a Camilo por cómo iba el negocio, sin embargo, no quedó satisfecha con la respuesta de su amigo, por lo que empezó a sospechar que todo estaba “muy raro”. Vale mencionar que, la creadora de contenido no especifícó sobre qué era el proyecto en el que invirtió tal cantidad de dinero. Entonces, en vista de que la situación parecía muy extraña, la paisa empezó a revisar las redes sociales de su supuesto amigo usando un perfil falso, puesto que la tenía bloqueada.

“Cuando de repente desde un perfil falso me doy cuenta que el tipo estaba viajando como si nada... ah, porque me bloqueó de Instagram... Yo empecé a buscar medios para encontrar a este tipo, para volverme a contactar con él y fue imposible. Hasta el día de hoy no sé nada de su paradero. Camilo, si estás viendo esto, ¡págame!, abusaste de mi buena fe”, fueron las palabras con las que la influenciadora concluyó su historia.

Aquí el video compartido por Luisa Fernanda W en sus redes sociales:

Aproximadamente más de diez años lleva la paisa como influenciadora y, a lo largo y ancho de su trabajo en las redes sociales y plataformas digitales como YouTube, ha logrado hacerse de un importante y exitoso nombre como creadora de contenido. De hecho, no sobra mencionar que en redes como Instagram tiene hasta el día de hoy más de 17 millones de seguidores, en TikTok va por los cinco millones y en YouTube acumula más de cuatro millones de suscriptores.

Entonces, su popularidad y éxito también la han llevado a encaminarse por el lado empresarial, tiene una marca de maquillaje y un restaurante en conjunto con su pareja sentimental, Pipe Bueno. Además, también ha incursionado en la música, la actuación y la presentación. Con todo esto no se hace raro que la creadora de contenido llame la atención de múltiples marcas que quieran concretar algún proyecto con ella. Sin embargo, ¿qué tan díficil es trabajar con Luisa Fernanda W en este aspecto?

Pues bien, durante los recientes días la empresaria dio respuesta a variados interrogantes que sus seguidores le hicieron llegar a Instagram, entre ellos, uno decía: “¿Es muy difícil trabajar contigo?”. Aquí su respuesta:

