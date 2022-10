Cirujano de Yina Calderón explicó por qué fue necesario retirarle la prótesis: “En dos meses se reimplanta”

Yina Calderón, influenciadora y empresaria colombiana. Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

El pasado 14 de septiembre Yina Calderón le había comunicado a sus seguidores que se sometería a una nueva cirugía plástica en sus glúteos, con el objetivo de reconstruirlos tras las intervenciones de retiro de biopolímeros que ha tenido.

“... Ahora después de un año ya puedo realizar otra cirugía de reconstrucción y colocar mis prótesis, ¡pues mi cola ya está sana! En esta foto les muestro el estado en el que se encuentra mi cola... pues está caída, muy caída, por eso casi siempre uso fajas levanta cola y casi nunca pantalones apretados, en fin … Estaré en las mejores manos porque escogí a un duro para esto”.

Sin embargo, tras realizarse la mencionada cirugía, la influenciadora y empresaria informó que tuvo complicaciones con su prótesis izquierda, por lo tanto, tuvo que ser retirada. Fue así que desde la clínica empezó por explicar que inicialmente el resultado de la operación fue positivo. “... Quedó la cirugía muy bien, el tamaño de las prótesis muy acorde para mi cuerpo”. Vale recordar que el doctor Andrés Amariles fue quien estuvo a cargo del procedimiento.

Ahora bien, ¿cuál fue el motivo que causó el retiro de su prótesis izquierda? el drenaje se le tapó, la prótesis quedó expuesta y posteriormente se infectó.

“Resulta que a cada prótesis le dieron un dren y el dren de la nalga izquierda se tapó, porque en estas cirugías pasa de todo. No es culpa del cirugano, a veces no es culpa de la paciente, creo que en ninguna cirugía me he cuidado tanto como en esta. Se tapó el dren de la nalga izquierda, eso hizo que el líquido empezara a salir por la incisión, por donde está la herida, por donde sutura y esa herida debe manterner seca... Se abrió la nalga izquierda, hicimos de todo, la prótesis se salió y se infectó”.

En vista de que Amariles estaba en Medellín y Yina Calderón en Bogotá, decidió buscar a otro cirugano, el doctor Ricardo Urazán, para que la interviniera nuevamente y solucionara la situación. “Me va a retirar la prótesis izquierda, la derecha sanó súper bien... Me va a lavar y toca esperar un mes o dos para volver a colocar la prótesis”. Así las cosas, la ‘Exprotagonista de Nuestra Tele’ permanece por el momento solo con su prótesis derecha.

Respecto de este nuevo procedimiento, la huilense escribió este martes 18 de octubre en su perfil de Instagram: “Salí bien de la sala de cirugía”, a la vez que publicó un video sobre el retiro de su prótesis izquierda.

La respuesta del cirujano Andrés Amariles:

Desde sus redes sociales, Amariles compartió un video en el que comentó: “Pero no es nada malo, únicamente sacó la prótesis porque literalmente tuvo una reacción por producción de mucho líquido... en dos meses la volvemos a implantar y todo normal, sin ningún problema. Entonces es mi opinión, es el testimonio que voy a dar y hasta aquí cierro el tema”.

Cirujano de Yina Calderón explicó por qué fue necesario retirarle la prótesis

En la leyenda de la publicación, el cirujano comentó que esta situación ya le había pasado a Yina Calderón con otros médicos y son cosas que pueden ocurrir durante el periodo de recuperación.

“En dos meses o menos, dependiendo de la recuperación se reimplanta, situaciones que pasan en la recuperación de un paciente, esto también pasó con sus anteriores cirujanos, es algo que puede ocurrir y que tiene resolución”.

Cirujano de Yina Calderón explicó por qué fue necesario retirarle la prótesis. Foto: Insatgram @andresamarilesdr_

