“Esto no es protesta social”: así reaccionaron el mundo político a los ataques de indígenas Embera en el centro de Bogotá

Varios políticos rechazaron lo sucedido en la capital colombiana. Foto: Colprensa

Una jornada llena de violencia se registró en las calles del centro de la capital colombiana luego de que más de 200 indígenas Embera provocaron varios desmanes, enfrentamientos con las autoridades e incluso trataron de tomarse la entrada del edificio Avianca. La jornada de protestas dejó como saldo 27 heridos, 15 policías y siete gestores de convivencia de la Alcaldía de Bogotá. Políticos condenaron lo sucedido y rechazaron las agresiones.

En altas horas de la noche el jefe de Estado colombiano se reunió con los indígenas Embera en la Casa de Nariño y escucharon las denuncias que llevaron a que se realizaran las protestas en Bogotá. El presidente Gustavo Petro reveló que, " Hace un mes no tienen agua potable, viven hacinadas más de 1.200 personas donde solo caben 400. Han visto morir 21 de sus integrantes, la mayoría niños en Bogotá”.

Y agregó que, “se sienten engañados en su dignidad. Cada vez que los golpean vienen más a Bogotá. Son un pueblo que rechaza el trato indigno, la palabra engañosa. No saben la mayoría hablar español, los discriminan por ello. Los funcionarios no tienen la educación para lograr entenderlos”.

En varios videos que fueron difundidos en redes sociales se pudieron observar los múltiples ataques violentos por parte de los indígenas en contra de las autoridades, La policía anunció una recompensa de 50 millones de pesos a las personas que brinden información que permita dar con la captura de los agresores de los hechos ocurridos en la tarde del miércoles 19 de octubre.

Esto le puede interesar: “Es también violador de derechos humanos el que agrede en estado de indefensión a un policía”: presidente Petro

Así reaccionaron algunos políticos a la jornada de violencia

La vicepresidenta Francia Márquez afirmó que, “el único camino hacia la #PazTotal es un diálogo nacional y profundo que nos lleve a superar los conflictos estructurales de nuestra sociedad. En una 🇨🇴 que camina hacia la #igualdad, ningún tipo de violencia tiene cabida. Policías y civiles, ambos son sujetos de derecho”.

La alcaldesa Claudia López señaló que, “esto no es protesta social! Es violencia inaceptable, que no debe quedar impune! La impunidad al abuso y violencia solo incentiva su reproducción. Así como he denunciado y hecho judicializar abusos de miembros de la fuerza pública, haré lo propio con esto”.

El ministro del interior, Alfonso Prada, aseveró que, “esta tarde se vivieron en el centro de Bogotá varios actos de violencia e intolerancia que rechazamos contundentemente. La protesta social pierde por completo validez si involucra cualquier violación contra la dignidad humana. Toda nuestra solidaridad con los policías agredidos.

Y si lee esto: Presidente Petro dice que Barrancabermeja será el corazón del agua, de cara a lo que llamó el fin del petróleo

El presidente del Senado, Roy Barreras, afirmó, “Que una turba d indígenas golpee salvajemente a un policial tirado en el suelo y a una joven mujer auxiliar bachiller q presta servicio es acto repudiable e inaceptable. La resistencia NO es eso! NO a la justicia por propia mano! Toda violencia debe ser rechazada por el Gobierno!

La senadora María José Pizarro señaló que, “rechazo todo acto de violencia, hemos asumido la paz como destino ¿Dónde estaba la institucionalidad atendiendo a los indígenas? Nadie debe sacar réditos políticos, como tampoco justificar la violencia contra la policía. Se requiere soluciones inmediatas del Gobierno y Alcaldía”

La representante a la Cámara, Katherine Miranda, afirmó que, “¡No, la violencia no se combate con más violencia! Rechazo total a los actos agresivos contra la fuerza pública. Le pido a Gobierno Nacional tomar las medidas pertinentes que garanticen el retorno de las comunidades a sus territorios y el cese a estos enfrentamientos”.

La congresista Catherine Juvinao destacó que, “¡Absoluto rechazo a violencia ejercida el día de hoy contra policías y gestores de convivencia en el centro de Bogotá! ¿Por qué insisten violentos en destruir mientras el pueblo colombiano pide paz? Autoridades no deben titubear: que les caiga todo el peso de la ley. ¡Así no!”.

También puede leer: Capturan a hombre que se intentó infiltrar en el esquema de seguridad del presidente Gustavo Petro

La oposición condenó los ataques en Bogotá y criticó al Gobierno

La parlamentaria María Fernanda Cabal afirmó que, “esto es TERRORISMO URBANO y no tiene ninguna justificación. ¿Quién identifica a estos milicianos? ¿Habrá impunidad como en las atrocidades del “paro” (toma guerrillera) y las del Parque Nacional?”

La senadora Paloma Valencia señaló que, “estos son los vándalos que quiere indulta y amnistiar y pagarles sueldos el presidente Petro. Este es el ataque brutal a una policía hoy en Bogotá”

El excandidato presidencial, Federico Gutiérrez, destacó que, “y quieren indultar a quienes han hecho esto mismo e inclusive cosas peores. Con razón se sienten con LICENCIA PARA MATAR. Esto no es protesta social. Son asesinos. Mi solidaridad con el patrullero de la Policía y con nuestra Policía de Colombia. Llevan a Colombia al abismo”.

El líder del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, manifestó que, “pobre Colombia: quedó en manos de las turbas violentas, de los narcoguerrilleros, asesinos, violadores de niños y secuestradores que usan las causas políticas para esconderse allí. Quedó en manos de cobardes y parásitos”.

El representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, aseguró que, “los indígenas hampones creen estar por encima de todo y q tienen licencia para matar. Ya no solo se meten en fincas y matan negros, sino q están en Bogotá matando policías y destruyendo empresas. Pero según el gobierno, esto es justificable ya q están rabiosos ¡Tocó defendernos!”

SEGUIR LEYENDO: