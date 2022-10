Deff Lepard y Mötley Crüe confirmaron que harán concierto en Colombia: la venta de boletas comienza este viernes

Cortesía. Ocesa

En la mañana de este jueves 20 de octubre las bandas de rock Deff Leppard y Mötley Crüe anunciaron que se presentarán en Bogotá, Colombia, como parte de su gira ‘The World Tour’. El encuentro con las dos agrupaciones rock será el próximo 25 de febrero en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

“Después de finalmente volver al ruedo y tener una gira monumental de verano en los EE. UU. y Canadá este año, estamos más que emocionados de llevar esta gira a las principales ciudades de todo el mundo y dar inicio a Europa en Sheffield, donde todo comenzó para nosotros hace 45 años. ¡Esperamos verlos por ahí, en algún lugar pronto!”, dijo al respecto Joe Elliott, integrante de Def Leppard.

La boletería para el club de fans de las bandas y para los clientes del Grupo Aval estarán disponibles a través de www.eticket.co desde el viernes 21 de octubre y el martes 25 de octubre, respectivamente.

Aquí puede ver la distribuición del público y el precio de las boletas para el evento:

Motley Crue y Delff Leppard en Colombia

Esta gira empezará el próximo sábado 18 de febrero de 2023 en el Foro Sol de la Ciudad de México, luego pasarán por el Estadio Banorte en México DF el 21 de febrero. La tercera fecha es en Bogotá, Colombia, el próximo 25 de febrero. “Pasamos un tiempo increíble en The Stadium Tour en América del Norte este verano y realmente estamos ansiosos por llevar el espectáculo alrededor del mundo con The WORLD Tour en 2023. Crüeheads en América Latina y Europa: ¡Prepárense! Estamos llegando para ustedes y no puedo esperar para finalmente verlos a todos de nuevo el próximo año”, afirmó sobre este anuncio la agrupación Mötley Crüe.

