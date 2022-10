Consejo Gremial exigió respeto por sus voceros ante el duro enfrentamiento entre miembros del Gobierno de Gustavo Petro y empresarios

Bruce Mac Master, presidente de la Andi. FOTO: Andi

El Consejo Gremial Nacional, que reúne a los 31 gremios más representativos del país, se refirió a los señalamientos del Gobierno de Gustavo Petro contra los empresarios del país por criticar el proyecto de reforma tributaria, el cual cursa en el Congreso de la República y busca recaudar 22 billones de pesos.

Este se mostró en total desacuerdo. Por eso, hizo un llamado para que en este momento coyuntural los diferentes actores de la economía se unan con el objetivo común de trabajar en beneficio del país.

Sin embargo, hizo énfasis que bajo este panorama todos deben evitar hechos que perturben el relacionamiento, sobre todo entre el Gobierno y los distintos gremios del país.

En este sentido, el Consejo Gremial exigió respetar la labor de los voceros legítimos de los gremios y evitar las descalificaciones, como la ocurrida con el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mas Master, ya que fortalecer la democracia es respetar los procedimientos y decisiones institucionales en la escogencia de los líderes y voceros gremiales.

“El Consejo Gremial le reitera al señor presidente de la República y a los miembros de su gobierno, la disposición de cada uno de los gremios que lo conforman para continuar contribuyendo con los diálogos, análisis, alertas pertinentes y propuestas de temas que compartimos con el Gobierno, así como se buscan consensos aún en el marco de las diferencias propias de una democracia”, puntualizó el mismo.

A lo que se refiere el Consejo Gremial Nacional, principalmente, es al enfrentamiento que tuvo Mac Master con un miembro del Gobierno de Petro al volver a referirse al proyecto de reforma tributaria, con el cual se generarías más impuestos para las empresas y, según el dirigente, traería muchas dificultades para la economía nacional.

Esta vez, Mac Master se pronunció vía Twitter. En la red social escribió que “es inaudito que un presidente que se precia de defender a las minorías, el debate democrático y que ha sido víctima de la señalamientos injustos, haya decidido liderar una campaña de desprestigio y estigmatización contra las empresas de Colombia porque criticamos propuestas suyas”.

Tuit de Bruce Mac Master

Esto, en referencia a que el presidente Petro afirmó recientemente que las empresas no quieren ayudar a financiar la paz y que “parece un pecado o un exabrupto pensar en una reforma tributaria”, lo que para Mac Master son afirmaciones que buscan afectar la reputación de las empresas en este momento en el que se discute la iniciativa del Gobierno y en las próximas decisiones económicas.

El ataque de Juan Fernández

No obstante, Juan Fernández, uno de los asesores económicos del presidente Petro fue uno de los que respondió el trino de Mac Master.

“Doctor Bruce Mac Mast, Gustavo Petro no está liderando ninguna campaña de desprestigio y estigmatización contra empresas de Colombia. De nuevo es peligroso fomentar lo que no es cierto. No será que lo que hace falta es un interlocutor válido en la Andi”, arremetió el funcionario en la red social a respuesta de lo escrito por el presidente de la Andi.

Tuit de Juan Fernández.

No es la primera vez que Fernández responde a Mac Master de esa manera. El pasado 15 de octubre, en el Congreso Nexos 2022 de Fenalco, el dirigente gremial afirmó que el Gobierno no ha escuchado sus inquietudes frente a la iniciativa de la reforma tributaria.

A esto, Fernández aseveró que “no es cierto que para que el Gobierno de Gustavo Petro quede contento, tienen que pasar cosas muy malas para el sector económico. Eso es desinformar, fomentar lo que no es cierto”.

SEGUIR LEYENDO: