Karol G preocupó a sus seguidores con un inusual mensaje después de una presentación

Karol G preocupó a sus seguidores luego de compartir una publicación en Twitter en la que decía que no había sido una buena noche para cantar.

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Karol G, se ha consagrado como una de las máximas exponentes del género urbano en el mundo, logrando igualarse a mujeres de la talla de Ivy Queen, Natti Natasha e incluso, Becky G, abriéndose camino en una de las industrias más complicadas de la música.

Gracias a su padre, quien la apoyó desde muy joven por cumplir ese objetivo cuando quiso emprender camino en Estados Unidos para reunirse con las diferentes casas disqueras, como lo confesó en una de sus presentaciones. Hoy en día, se suma a la lista de colombianos que han resaltado el nombre del país en el extranjero como Shakira, Carlos Vives, Juanes y Fonseca.

La intérprete de Tusa, Bichota y MAMIII sorprendió a sus seguidores con una publicación que realizó después de su presentación del lunes en la noche en su gira Strip Love Tour con la que ha recorrido varias ciudades del continente americano.

Con el trino, la cantante habría dado a entender que no está pasando por un buen momento, sin embargo, se desconoce si se trata de algún quebranto de salud por el agotamiento físico o si se trataría de alguna crisis emocional por la que estaría atravesando Karol G.

En esta última presentación, aseguró que no había sido fácil subirse al escenario a interpretar sus canciones:

“¡¡Hoy fue un día difícil, hoy subir a cantar no fue fácil!! Pero es de BICHOTAS salir y romper el escenario porque no importa qué, USTEDES SE MERECEN LO MEJOR DE Mí SIEMPRE”, fue el trino con el que la artista preocupó a los internautas.

En el mensaje, la paisa confirmó que gracias al amor que le demostraron sus seguidores en San Diego, California, durante su presentación sirvió para aliviar el corazón y así sobrellevar el proceso por el que estaba atravesando esa noche.

“Esta noche ustedes aliviaron mi corazón. Te Amo San Diego. Gracias”, concluyó Karol G en su cuenta de Twitter. Esta publicación de la antioqueña supera los 38.000 likes y ha recibido cientos de respuestas con imágenes que los seguidores han capturado en cada una de las presentaciones.

Algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores son: “te amo mi reina, eso es lo que te hace tan especial, porque no importa por lo que estés pasando, siempre sales a darla toda”; “Prohibido Rendirse Mi Reina: Como tu bien dijiste: Si fácil me caí, más fácil me levanto”, entre otros.

A continuación, el emotivo mensaje de Karol G que preocupó a sus seguidores:

El mensaje de Karol G que preocupó a sus seguidores luego de una de sus presentaciones en concierto. Tomada de Twitter @karolg

Los tiernos y divertidos momentos que ha protagonizado en su gira

Uno de los tiernos momentos que ha marcado el Strip Love Tour de La Bichota por Estados Unidos, no lo protagonizó la Bichota, sino una pequeña fan, que tenía un outfit muy parecido al de la cantante antioqueña, a la que subió al escenario.

En la tarima, la cantante de 200 copas, derretida de amor por su fanática le dice: “Te quiero mucho. Te quiero con todo mi corazón” a lo que la niña le responde “Okay”. Ante tan tierna respuesta el público y la cantante estallaron en risas.

Otra de las anécdotas que podrá compartir la paisa fue aquella noche en la que se una mujer de la tercera edad se subió al escenario para cantar junto a ella la estrofa de MAMIII que dice: “Rata de dos patas, lo dijo Paquita, un animal rastrero (ja, ja, ja). Que se come todo que se atraviesa, Diablo, tú ere’ un cuero (cuero)”, cantaron juntas y se fundieron en un fuerte abrazo.

SEGUIR LEYENDO: