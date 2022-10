Verónica Giraldo, hermana de Karol G, anunció que se retira de las redes sociales

Hermana de Karol G se retira de las redes sociales por un tiempo. Foto: Instagram @verogiraldonavarro

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, ha sabido posicionarse en el mundo del entretenimiento digital con diferentes publicaciones entre las que se destacan recomendaciones de belleza, viajes con la artista y recientemente, todo lo que tiene que ver con su embarazo.

Pero no todo ha sido color de rosa para la creadora de contenido, quien recientemente compartió con sus seguidores una decisión que tomó en pro de su salud mental. En el mensaje aseguró que se alejará de las redes sociales, pues en sus publicaciones no ha sentido ese positivismo que la caracterizaba.

El texto de la influenciadora fue la última publicación en sus InstaStories y resalta que en estos momentos de su vida no se siente la misma persona que era cuando comenzó su trabajo en redes sociales, esto como parte de los múltiples sentimientos que la embargan por su estado de gestación.

“Tomé una decisión por ahora de cerrar mis redes sociales… Ustedes saben que me he mostrado como un ser súper positivo en mi vida, pero en este momento de mi vida me encuentro en un mar de tantas cosas, que siento que no soy la Verónica de antes”, señala Verónica en las primeras líneas del mensaje.

Y aunque algunos pensarían que es una decisión para toda la vida, lo cierto es que la hermana de Karol G mencionó que esto será temporal, para tomar un respiro y regresar recargada como la mujer que era hace algunos meses, “con más fuerza”, llena de energía positiva y que espera que sus seguidores no la olviden.

Le puede interesar: Así quedó la cola de Yina Calderón: cirujano publicó las impactantes imágenes

“… Por eso tome la decisión de no estar más por acá y sé que más adelante vendré con más fuerzas, siendo mejor que antes y la mujer más positiva de la vida… Los extrañaré mucho. Att: Vero G”, escribió Verónica Giraldo.

La publicación fue replicada por el portal de chismes Rastreando Famosos, en el que los seguidores de la mujer dejaron algunos mensajes de apoyo, teniendo en cuenta que en ocasiones vale más la salud mental que estar pendiente de los malos ratos que en ocasiones pueden hacer pasar los haters.

Algunos de los mensajes más destacados son: “por la salud mental se vale todo Vero”; “es la mejor decisión y muy respetable, bendiciones en tu vida y tu corazón”; “uy sí, es que el primer embarazo es muy duro, poco a poco te irás acostumbrando a la nueva vida”; “suele pasar, son procesos que atraviesa una mujer durante el embarazo”, entre otros.

A continuación, el mensaje de Verónica Giraldo a sus seguidores despidiéndose de las redes sociales:

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, confesó que se va de las redes sociales por un tiempo. Tomada de Instagram @rastreandofamosos

Hermana de Karol G anunció su embarazo

El pasado sábado 13 de agosto la creadora digital publicó una galería de imágenes en la cual destacan fotografías de una prueba de embarazo positiva y ecografías. A su vez, Verónica Giraldo redactó en la leyenda de dicho post:

“… Para mí ha sido la mejor noticia de la vida saber que soy mamá de un pequeño o pequeña bebé, que pronto sabremos si será Sophia o Emilio… es hermoso contar esto porque para mí ha sido una inmensa alegría saber que día a día en mi barriguita crece mi verdadero amor y un amor tan puro… que día a día aprendo para él o para ella, y convirtiéndome en la mejor mamá del mundo para mi bebé”.

SEGUIR LEYENDO: