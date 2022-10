María Fernanda Cabal vaticinó lo que sucederá tras la Tributaria: “Deben estar armando el discurso del “bloqueo” al estilo Maduro”

La senadora volvió a referirse a la reforma tributaria del gobierno Petro. Foto: Colprensa

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, ha dejado en claro su posición con respecto a la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, la cual fue gestada por el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo. La parlamentaria ha manifestado en varias ocasiones su rechazo a esta forma de recaudo y ha advertido sobre las consecuencias negativas de este.

Cabal, quien es una de las líderes de la oposición, no está para nada de acuerdo con la reforma tributaria, la cual fue aprobada hace algunos días en las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes. Una situación que disgustó a muchos críticos del gobierno de Gustavo Petro, quienes también aseguraron que esta había sido aprobada de “pupitrazo”.

La reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro pretende recaudar cerca de 22 billones en el 2023, y estos recursos estarán destinados a, “fundamentalmente a gasto social, a financiar los programas del gobierno. También ambientales y de paz, entre otros”, aseguró en su momento el ministro José Antonio Ocampo.

María Fernanda Cabal, quien ha mantenido una postura férrea sobre el gobierno de Gustavo Petro, señaló en sus redes sociales que, “¿A quién le irán a echar la culpa los progresistas cuando los estragos de la tributaria golpeen a los más pobres? Ya deben estar armando el discurso del “bloqueo” al estilo Maduro”.

Hace apenas algunos días la parlamentaria del Centro Democrático afirmó que, “Los progresistas son expertos en destrozar el poder adquisitivo de la gente. Acabaron el bolívar, acabaron el peso argentino y hoy en Colombia aplican la misma receta. Muy preocupante que la solución sea una #PetroReforma tributaria asfixiante”.

La oposición en contra de la reforma tributaria

Miembros de diferentes sectores políticos han cuestionado y criticado la reforma tributaria de Gustavo Petro, incluso de algunos partidos que se consideran de gobierno, como es el caso de Jota Pe Hernández. Congresistas como Miguel Uribe, Paloma Valencia, Miguel Polo Polo, entre otros, han rechazado esta forma de recaudo.

“La tributaria SÍ se pupitreó. Prácticamente no tuvo modificaciones. Un solo cambio. Lo demás exactamente igual. No permitieron votar individualmente los artículos ni discutir las propuestas de modificación. No pudieron hablar gremios ni ciudadanos. Fue un pupitrazo evidente”, afirmó Miguel Uribe.

“Este gobierno va a tener el presupuesto más grande de la historia de Colombia 405 billones, pues reciben billones adicionales por buen recaudo y dividendos de Ecopetrol. Y no le alcanza… piden 22 más por tributaria”, señaló Paloma Valencia

“Da rabia y tristeza ver cómo los partidos aprueban en el congreso una reforma tributaria que sumergirá a sus propios electores y a Colombia entera en la más profunda miseria, y todo para conservar un ministerio y continuar teniendo sus privilegios ¡Asqueroso!”, aseguró Miguel Polo Polo.

“Sepan de una vez que no cuentan con mi voto para meterle mas impuesto a los Colombianos. Le anuncio a mi partido Alianza Verde y al Gobierno Nacional que me opongo totalmente a que sigan asfixiando económicamente al pueblo mientras derrochan el presupuesto como les da la gana!”, aseveró Jota Pe Hernández.

