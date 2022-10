Abuchearon al alcalde de Cali Jorge Iván Ospina frente a los ministros del Gobierno nacional

Jorge Iván Ospina fue abucheado en la Universidad del Valle. (Colprensa - Álvaro Tavera)

El pasado sábado 15 de octubre se celebraron en Santiago de Cali, los Diálogos Regionales Vinculantes, importante evento que congregó al presidente Gustavo Petro, su gabinete y varios líderes de la región Pacífica, no obstante, llamó la atención un particular hecho que protagonizó el alcalde Jorge Iván Ospina, pues su presencia, no pareció agradar a los presentes.

En el campus de la Universidad del Valle, sede Meléndez, sobre el medio día del sábado hacían presencia varios ministros, el alcalde Ospina y la Consejera Presidencial para las Juventudes, Gabriela Posso Restrepo, en este espacio se leía el discurso de agradecimiento a los presentes y por supuesto, se destacaba ante la comunidad el papel que cada uno cumplía.

Cuando se destacaba la importancia de todos los que acudieron al lugar, se agradeció a la Consejera Gabriela Posso, quien es egresada de esta institución universitaria y edificó su liderazgo social en la misma y en la ciudad, sin embargo, al nombrar al alcalde Jorge Iván Ospina, gran parte de quienes presenciaban el acto; silbaron y abuchearon al mandatario local.

El moderador mencionó: “Agradecimientos a los egresados de Univalle, que también acompañan a Gabriela (Consejera Presidencial para las juventudes), en ese trabajo, quiero saludar también al alcalde de Cali Jorge Iván Ospina”, momento en el que se escuchó la algarabía.

Tan pronto se escuchó el fulgor de las personas, quien manejaba la presentación del discurso, continuó e intentó apaciguar los ánimos, que se tornaban incómodos ante la presencia de tan importantes personalidades:

“A varios alcaldes y alcaldesas que están aquí presentes, saludo igualmente a los congresistas, senadores y representantes a la Cámara, no solo del Valle del Cauca, sino, de distintas regiones del país que se hacen presente en el día de hoy, muchos de ustedes es la primera vez que pisan el campo de Ciudad Universitaria de Meléndez, este campus es el bosque urbano de la Ciudad de Cali”.

El mandatario local vivió un incómodo momento frente al gabinete presidencial. Vídeo: @Vivalasnoticias

Cómo se organizan los diálogos

Cali se convierte en uno de los 47 puntos a los que llegará el Gobierno Nacional, antes del 3 de diciembre. Pues el propósito de Petro y su gabinete es acercarse al pueblo. Tal como lo argumentó la consejera Gabriela Posso, previo a su visita a Cali, destacando que cada una de la ciudades o regiones, tendrán una madrina o padrino encargado.

“En el ejercicio del rol de madrina del Diálogo Regional Vinculante del Vale del Cauca designado por el presidente Gustavo Petro, se adelantaron jornadas de coordinación, articulación y socialización con diversos sectores sociales, comunitarios, políticos y gremiales del departamento para impulsor la estrategia”.

Posso Restrepo añadió que cada una de las propuestas recibidas, pasarán por un estudio entre diferentes especialistas, quienes evaluarán si estas se acogen a lo que será la argumentación del Plan Nacional de Desarrollo y la aplicación de las mismas.

“Los insumos que se recogen en los diálogos regionales vinculantes son muy importantes, porque se generará esto como unos documentos o unas macro metas construidas en los diferentes diálogos que estarán proyectados también, en el Plan Nacional de Desarrollo, los cuales tendrán una revisión exhaustiva alrededor de la viabilidad, de que en qué fase se encuentra, en diferentes macroproyectos que la ciudadanía en general lo pondrá”, sostuvo.

