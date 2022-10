Échele Cabeza exige regulación para eliminar patrocinio de alcohol en eventos deportivos durante el horario familiar

Échele Cabeza y su solicitud al Gobierno nacional de eliminar el patrocinio del alcohol en el deporte

La situación se presentó posterior a la conferencia de prensa posterior al partido entre Junior de Barranquilla y Unión Magdalena, en vista de que el entrenador del conjunto samario, David Ferreira, y el defensor Brayan Correa salieron a responder las preguntas de la prensa en la zona designada dentro del estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la capital atanticense.

Tres marcas de bebidas alcohólicas fueron expuestas en la conferencia de prensa pospartido entre las que están Águila, Ron Viejo de Caldas (en el panel y en una botella) y Aguardiente Amarillo Manzanares (en una botella), y a las 2:10 p. m. del viernes 14 de octubre Noticias Caracol transmitió apartados de la rueda de prensa (material audiovisual en propiedad de la Dimayor) en horario familiar.

Este hecho no tardó en ser criticado en Twitter por Échele Cabeza, una iniciativa para la gestión de riesgos y placeres en consumos recreativos de drogas, que sobre las 7:10 a. m. del sábado 15 de octubre se pronunció para reportarle la situación a las autoridades de salud, en particular a la ministra de Salud, Carolina Corcho, sobre la promoción y publicidad de sustancias psicoactivas (SPA) en horario familiar y en el deporte.

Así fue el mensaje de Échele Cabeza:

La regulación SPA como alcohol, implica eliminar publicidad y patrocinio en horario familiar y deporte. Aquí @BAVARIA_OFICIAL @LicoreraCaldas @BetPlayCO @NoticiasCaracol @Dimayor se la pasan por la galleta. Señora ministra que si nos colabora porfa @CarolinaCorcho @sicsuper

Esta situación suscitó una discusión en Twitter sobre la protección de la infancia en eventos televisados que a la par patrocinan eventos deportivos, pues el usuario Jaime Arcila (@arcilasierra) remarcó que productos derivados del tabaco tienen una regulación de total prohibición de su publicidad:

La solución es hacer lo mismo que con el cigarrillo y demás productos derivados del tabaco: prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio; tal como recomienda el Convenio Marco de la OMS para el Control del tabaco.

Cabe recordar que antes de que al fútbol de primera división fuera auspiciado por la casa de apuestas BetPlay, la Dimayor sostuvo patrocinios con la cerveza Águila de Bavaria; la marca Postobón de bebidas azucaradas y la marca de cigarrillos Mustang, por lo que en algunas ocasiones estas empresas han estado en contra vía de los principios deportivos teniendo en cuenta que se trata de SPA alrededor del fútbol y de especulaciones con resultados en materia de apuestas que pueden afectar la transparencia de los partidos.

Échele Cabeza dejó en claro que su prioridad para reducción de daños está enfocada en la protección de los menores de edad desde la publicidad que acompaña los noticieros y los eventos deportivos:

Completamente de acuerdo acoger ese tipo de recomendaciones, que nos obligatorias, pero se enfocan en proteger a niños y niñas, así como también acoger aquellas que recomiendan que las personas adultas tienen derechos a elegir de manera informada lo que van a consumir

No obstante, el usuario de Twitter Jaime Arcila sostuvo que la preocupación no recae en la publicidad, pues para eso están advertencias que prohíben el consumo y expendio de SPA en su mercadeo, pese a que en la rueda de prensa posterior entre Junior de Barranquilla y Unión Magdalena no hayan estado claramente visibles y mucho menos en el noticiero:

Eso no tiene nada que ver con la publicidad; para eso están las advertencias sanitarias con pictogramas. Las regulaciones con prohibiciones parciales no funcionan y mucho menos la autoregulación de la industria.

