Festival Cordillera: Échele Cabeza denuncia que Policía les impidió el ingreso

Este sábado 24 de septiembre es la primera de dos fechas programadas para el Festival Cordillera, un esperado evento musical privado que tiene lugar en el Parque Simón Bolívar de Bogotá y reúne a varios artistas latinoamericanos de géneros como el rock y la electrónica. Si bien todos los artistas han cumplido la cita y el clima no ha sido un obstáculo para disfrutar las presentaciones, el evento tiene un lunar: a los activistas del proyecto Échele Cabeza no se les permitió la instalación de su stand.

Quienes han asistido a festivales y conciertos en las ciudades grandes de Colombia durante la última década seguramente han visto el stand de Échele Cabeza. Es un proyecto que trabaja por el consumo informado y la mitigación de daños de las sustancias psicoactivas en personas que no sufren de consumo problemático. Además de divulgar contenido sobre uso responsable y emitir alertas tempranas sobre sustancias contaminadas, su trabajo es más visible cuando se instalan en eventos.

En dicho puesto, las personas reciben indicaciones de autocuidado y pueden pedir un análisis gratuito de las dosis de psicoactivos que lleven consigo. También disponen de zonas de recuperación para personas que sufran reacciones adversas tras consumir —lo que se conoce como malviajarse— e hidratación para garantizar el mínimo vital de agua potable, que en ocasiones no se respeta en los eventos porque las botellas del líquido son muy costosas y se prohíbe recogerla del grifo.

No obstante, según denunció el equipo de trabajo a través de su cuenta de Twitter, desde la comandancia de la Policía de Bogotá dieron la orden de negarles el paso a eventos organizados por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y al propio Festival Cordillera, cuyos promotores son Ocesa y Páramo, quienes han permitido la entrada de Échele Cabeza en incontables ocasiones.

“Cómo es posible que después del poderoso discurso sobre el fracaso de la guerra contra las drogas de @petrogustavo en la #ONU, un nuevo mando de la @PoliciaBogota impida que estemos en eventos públicos (FUGA) y privados (Cordillera), porque ‘no le parece’. ¡Qué comienzo!”, señaló el equipo de Échele Cabeza.

Para ellos, la actitud prohibicionista que asumió el alto mando —cuyo nombre no se menciona— “aumenta el riesgo de la vida de las personas y entorpece la articulación que con el Observatorio de Drogas de Colombia y la Secretaría de Salud tenemos. Pedimos apoyo a Claudia López, Alejandro Gómez, Aníbal Fernández de Soto y Felipe Jiménez para seguir salvando vidas y generando información”.

Échele Cabeza recordó que han analizado más de 14 mil muestras de dosis personales en cerca de 200 eventos, con lo cual evitaron intoxicaciones graves para unas 35 mil personas. Por ello, les parece decepcionante que esa gestión no sea suficiente para entender la importancia de la reducción de daños.

“Qué falta de lectura del contexto político cuando 5 proyectos de ley contemplan la reducción de daños, el mundo entero está dando un giro en la política de drogas y Bogotá ha sido pionera con proyectos innovadores como el nuestro impulsado desde de la sociedad civil”, reprochó el equipo de trabajo.

Finalmente, al aceptar que se quedaron afuera, invitaron a los asistentes del Cordillera a “que sigan las recomendaciones de hidratación, iniciar con dosis bajas, no mezclar entre sustancias, andar en parche, estar bien abrigadas y pronunciarse para no perder los derechos a una buena fiesta que hemos venido ganado. La decisiones de salud pública no pueden estar en manos de la policía”.

