Senadora del Centro Democrático explicó el término ‘Petroentusado’

El pasado 13 de octubre, a través de sus redes sociales, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, expresó que “en las calles se palpa un nuevo sentimiento, la Petrotusa”. Frase que se llevó a cabo días después de que se realizaron las primeras manifestaciones en contra de las reformas que anunció el presidente Gustavo Petro.

Al respecto, la congresista en diálogos para la revista Semana explicó el término que no propiamente de la coalición: “El término no es nuestro. Hace ya varias semanas, Catalina Ortiz escribió un artículo que se llama ‘La Petrotusa’, donde hacía una reflexión sobre el arrepentimiento de haber apoyado a Petro. Después de eso, uno lo que ve es una cascada de ‘Petroentusados’. Fue bien particular”, expresó.

Además, Holguín agregó que, “por ejemplo, por estos días, que fue el debate de La Mojana, cuando el Gobierno les dice casi que ahí no van a hacer nada, uno veía a esos alcaldes, que en su momento estaban convencidos del tema Petro, súper tristes y arrepentidos”, pronunció.

“Uno ve en las zonas mineras, donde ganó Petro, a los mineros arrepentidos. Uno empieza a ver en las calles, en los académicos, en los círculos de intelectuales, culturales y de artistas puro ‘Petroentusado’. Un montón de gente que hoy siente que eso no era lo que esperaban del Gobierno. Es un sentimiento bien particular y muy generalizado, la verdad es que uno cada vez encuentra más gente que en su momento apoyó a Petro y que hoy están bastante arrepentidos”, señaló la senadora del Centro Democrático.

De igual manera, Paola Holguín le dijo al diario mencionado que dentro del partido político pueden existir ‘Petroentusados’, pues, “a la hora de la votación. En estos días, que estábamos, por ejemplo, en el debate y votación de reforma política, uno veía que no están alineados. Además, uno ve cómo se atacan entre congresistas del mismo Gobierno, de la misma bancada. Creo que va a ser muy difícil de sostener”, sostuvo.

Asimismo, la congresista contó: “Lo que siento es que en el afán de ganar, ellos le vendieron el alma al diablo y hoy están parados en una vorágine de intereses donde si le cumplen a unos, le incumplen a otros. No van a tener margen para manejar todo eso”.

Por otra parte, Holguín se hizo referencia a cómo ve las próximas marchas y manifestaciones contra el Gobierno, porque desde diferentes sectores se han ido expresando por la inconformidad de las propuestas y reformas que plantea el jefe de Estado.

“Yo no sé cómo va a hacer el Gobierno para responder a eso porque en algún momento han tratado de descalificar y subestimar lo que está pasando en la calle. Creo que ellos tienen que tener algo claro. Seguramente, estas marchas no van a tener el nivel de violencia, vandalismo y terrorismo que tuvieron marchas anteriores. Estas marchas son diferentes, con personas diferentes y con reclamos diferentes, pero lo cierto es que eso no las hace menos válidas, menos contundentes y menos claras”, afirmó.

La senadora del Centro Democrático resaltó, “creo que lo peor que puede pasar es que el Gobierno se haga oídos sordos a lo que hoy se está viendo y manifestando en la calle y en las redes. Es un tema muy poderoso”.

Finalmente, Holguín habló con respecto a supuesta afirmación que se rumoraba sobre su candidatura a la Gobernación de Antioquia de 2023: “Me sorprendió mucho y estoy agradecida con los sectores de empresarios, académicos y ciudadanos que me han manifestado apoyo e interés en que yo sea candidata, pero yo he sido muy clara en decir no”, concluyó para Semana.

SEGUIR LEYENDO: