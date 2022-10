Ariel Ávila denunció que los congresistas se tomaron la semana de receso: “El Congreso parece una casa fantasma abandonada”

Ariel Ávila, congresista, dice que sus colegas no fueron a trabajar esta semana. Foto: (Colprensa -Sergio Acero)

El ausentismo en el Congreso de la República sigue causando críticas desde diferentes sectores políticos. Incluso, en plena época de Halloween, el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, comparó el Capitolio Nacional con una casa abandonada porque sus colegas, supuestamente, no estarían asistiendo.

En sus redes sociales, el congresista insinuó que varios de los senadores y representantes se habrían ido de vacaciones a la semana de receso. Por ello, mostró los pasillo del Congreso colombiano, que se ven vacíos y silenciosos, lo que no es común en un día hábil.

“Puede que crean que es una casa en donde asustan que no hay nadie y está abandonada, pero no, es el Congreso de la República”, expresó el senador ‘verde’, a su vez que dijo que había “muy poca gente”. En el trino donde publicó el video lo acompañó de la siguiente pulla: “¿El congreso o una casa fantasma abandonada?”.

Ariel Avila denuncia que los congresistas no van a trabajar

De hecho, el que se asegurara que los congresistas se habían tomado la semana de receso causó la reacción de varios representantes del legislativo como el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, quien aseguró que, aunque varios legisladores no estaban yendo al Capitolio, eso no quería decir que no estuviesen trabajando.

“Una cosa es suspender la discusión de proyectos, pero los congresistas seguimos trabajando, acá estamos radicando proyectos, hemos tenido contacto con el Ministerio, los ponentes de la reforma tributaria, como de la jurisdicción agraria y reforma política se están reuniendo porque pasan a plenarias. Es entender que hay cambios de proyectos de Comisiones a plenaria y por eso se necesita tiempo para poder estructurar”, señaló.

La crítica de que los congresistas no estaban yendo a trabajar no es nueva. Desde legislaturas viejas ha sido uno de los dolores de cabeza más frecuentes en las corporaciones y esta, como era de esperarse, no fue la excepción. De hecho, hace tan solo días, el presidente del Senado, Roy Barreras, le hizo una vehemente advertencia a quienes faltan a las sesiones, plenarias y demás labores pertinentes a sus responsabilidades como parlamentarios.

El senador rechazó los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias. Foto: Colprensa

Todo se dio porque, debido al ausentismo de varios senadores, se tuvo que reprogramar para el el 10 de octubre el debate que buscaba analizar la reforma política que propuso el Gobierno nacional, que finalmente fue aprobada. Barreras, que es congresista del Pacto Histórico, la bancada oficialista del presidente Gustavo Petro, le recordó a sus colegas ausentes que, si se ausentaban más de seis veces de las plenarias sin una justificación válida, podrían enfrentarse a pérdida de investidura, lo que coloquialmente se conoce como “muerte política”.

“A los compañeros que no están hay que recordarles que seis fallas, en sesiones plenarias donde se voten proyectos, son causal de pérdida de investidura. Gracias a los que aquí están porque están cumpliendo, pero los que no están es bueno que les recuerden eso”, señaló el presidente del Senado en evidente tono de indignación.

Congresistas del Centro Democrático, Cambio Radical y Partido Conservador eran los principales ausentes en el momento de discutir el tercer artículo de la reforma política. Por ello, Barreras cuestionó a los conservadores sobre su estadía en la coalición legislativa del gobierno Petro y les exigió respuestas. “Y los partidos que salen en medio de la votación han violado la ley y violar la ley tiene consecuencias”, advirtió.

Además, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció hace unos días en sus redes sociales el enorme ausentismo que se registró durante un debate de control político el pasado martes 4 de octubre. La plenaria tenía como fin discutir y evaluar la emergencia que se viene presentando en la subregión de La Mojana, la cual se ha visto gravemente afectada por el invierno.

“El debate sobre la emergencia en la Mojana y otra vez la pregunta de la noche es ¿dónde están los congresistas? Miren a la izquierda todos los que faltan!”, señaló la senadora acompañada de una imagen en la que se evidencia que varios de los congresistas estuvieron presentes al inicio de la plenaria pero con el pasar de las horas solo quedaron 26 senadores presentes en la plenaria que se desarrolló sobre las 9 de la noche.

