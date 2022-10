Edwin Garrido habló de sus problemas por el uso de esteroides: “Tenía problemas de ansiedad, de sueño, malhumorado”

Edwin Garrido, actor colombiano. Foto: Instagram @edwingarrido9

Fue desde ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ (2012) que el nombre de Edwin Garrido comenzó a sonar en todo el país, sin embargo, más allá de que el barranquillero se desempeñara com concursante del mencionado reality actoral y posteriormente continuara con su carrera de actor, paralelamente, también tiene una licenciatura en educación física, además de una certificación como entrenador personal de la Federación Española de Actividades Dirigidas y Fitness (FEDA).

Así las cosas, Garrido también construyó una carrera deportiva en el Fisicoculturismo y con el pasar del tiempo comenzó a hacer uso de los esteroides sin imaginar los desagradables efectos que se le vendrían encima. Entonces, en entrevista para el programa de entretenimiento, La Red (Caracol Televisión), el barranquillero comenzó por explicar que:

“Me sometí a usar esteroides pero fue a nivel competitivo y fue supervisado por médicos. Para llegar a ponerte al nivel de que te califiquen unos jurados tienes que romper niveles y hay veces en donde hay cosas como los esteroides o las hormonoas que son mal utilizadas y que tienen efectos colaterales, porque a los hombres los ataca la alopecia, les puede atacar la fertilidad, puede afectar la libido, el estado de ánimo”.

Y, en efecto, tras el uso de esteroides Edwin Garrido comenzó a sentir efectos colaterales, por lo tanto, decidió hacer un alto en el camino y llevar una vida mucho más sana en la actualidad.

“Me levantaba y sentía que se me iba el mundo y decía: -¿Qué está pasando? por cuerpo bien, pero me está dando mareo- fui al médico, el colesterol alto, sentía que perdía el equilibrio, que me desmayaba, tenía problemas de ansiedad, de sueño, malhumorado, mi mamá me tenía miedo”, agregó para el mencionado programa.

Por otro lado, durante este 2022 Edwin Garrido también figuró entre las redes sociales y los medios de comunicación por haber sido víctima de la inseguridad en el país, pues en mayo pasado comentó desde sus redes sociales: “Estaba caminando, miren esta cadenita acá (muestra una cadena que tiene en su cuello), un tipo en una moto llegó, yo lo vi inofensivo, cuando pasa y miren lo que me hace: me arrebata esto (una de sus cadenas) y el muy cobarde sale volando en la put* moto”.

Aunque el actor por poco lo alcanza, su pareja en ese momento lo hizo desistir de su persecución; sin embargo, el barranquillero dejó constancia de su molestia por la inseguridad en Colombia.

“Cuídense, da tristeza que uno como ser humano trabaje por darse sus lujos, sus gustos y que venga un hijueput* y te quiera coger así, donde tenga un arma me mete un tiro solo por quitarme una put* cadenita. ¿Esto qué es hermano?, me venía tomando un puto tint*, tranquilo, de repente alguien llega ¡pah!, no den papaya con sus celulares, no se pueden dar el lujo de ponerse unos areticos, una cadenita porque por eso te quitan la vida a ti, a tu mamá, a quien sea, esto es un país que está plagado por la inseguridad”, concluyó.

Edwin Garrido fue atracado en Bogotá

Esta desagradable situación por la que pasó Edwin Garrido ocurrió en Bogotá. Y, no sobra mencionar que, en lo corrido de estos diez meses que van del 2022, otras figuras del entretenimiento nacional también han sido víctimas de robo, como Yina Calderón (influenciadora y empresaria), Daniel Arenas (actor), Francy (cantante), Dani Hoyos (comediante), entre otros.

