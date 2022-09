Le robaron a Yina Calderón: ladrones le rompieron los vidrios de la camioneta y “¡se llevaron todo!”

Yina Calderón, empresaria e influenciadora colombiana. Foto: Instagram @yinacalderonoficialdj

Yina Calderón nuevamente es protagonista de titulares en la prensa, pero en esta ocasión por cuenta de un robo del que fue víctima. Así las cosas, desde la cuenta en Instagram de su empresa de fajas, la influenciadora empezó por mostrar las ventanas rotas de su camioneta y expresó:

“Hijueput* miren lo que me hicieron, ¿por qué hacen esto?, ¿por qué?, ¿yo qué les he hecho?, miren cómo dañaron la camioneta, me rompieron vidrios, se llevaron las maletas de mis amigos, ¡se llevaron todo! a Samuel se le llevaron todo, ¿por qué son así?”.

Empero, la ‘exprotagonista de Nuestra Tele’ no amplió la información sobre el contenido de dichas maletas. Posteriormente, enseñó lo captado por las cámaras de seguridad del lugar; en el video se ve a un hombre dirigirse al vehículo de la huilense y observarlo con la ayuda de una linterna.

“Miren cómo alumbra mi camioneta ... se viene acá el hijueput*, mira toda mi camioneta, está reventando el vidrio, saca las maletas, el otro lo recoge y ¿se van estos hijueput*s? ¡ah!”, agregó Calderón.

En lo registrado por las cámaras de seguridad, el hombre que alumbró la camioneta de Yina Calderón huyó en compañía de otra persona que estaba en una moto. Además de lo anteriormente expresado, la influenciadora colombiana también redactó sobre las imágenes: “Ya estoy buscando las placas de la moto con las cámaras del lado, miren cómo operan, pilas muchachos”.

Sin embargo, más allá de compartir estos detalles sobre el atraco del que fue víctima, la empresaria no especificó el lugar o ciudad en la que ocurrieron los hechos. Y, en vista de que la creadora de contenido suele compartir hasta el más mínimo detalle de su vida, seguramente con el correr de los días informará si logró identificar las placas de la moto de los delincuentes.

Aquí el video de lo compartido por Yina Calderón:

En otras noticias sobre Calderón, vale mencionar que volverá al quirófano. Son múltiples las cirugías estéticas que se ha realizado, además de las que ha tenido que someterse para el retiro de biopolímeros de sus glúteos.

“Estos días son muy importantes para mí, ustedes saben todo el proceso que pasé por culpa de los biopolímeros, tuve que retirarme luego mis prótesis y ¡terminar con esa cicatriz de por vida! Estoy pronta a colocarme de nuevo mis prótesis y me hace feliz”, escribió el pasado martes 13 de septiembre en su cuenta de Instagram.

Yina Calderón confirmó que ingresará de nuevo al quirófano para corregir el aspecto de sus glúteos por los biopolímeros. Tomada de Instagram @rastreandofamosos

Daniel Arenas, víctima de robo en Colombia: “Pasó un tipo en una moto y me rapó el celular”:

Precisamente por estos días, otro famoso colombiano también fue víctima de un atraco: Daniel Arenas, en su caso, al actor bumangués le raparon el celular mientras estaba en un parque; de acuerdo con medios nacionales el robo se produjo en Bogotá. Entonces, el pasado sábado 10 de septiembre Arenas empezó por comentar sobre el asunto:

“Hace rato no pasaba por acá a saludar y hoy lo hago porque les quería contar dos cosas que considero importantes: La primera es que ayer me robaron. Iba caminando por un parque, recibí un mensaje y me senté a contestarlo, obviamente uno se distrae contestando un mensaje y pasó un tipo en una moto y me rapó el celular. Lo primero, agradecer a Dios que no me pasó nada, a diferencia de otras historias, a uno le sacan un arma o lo agreden, lo lastiman”.

Aquí el video de lo expresado por Daniel Arenas sobre el robo del que fue víctima:

Daniel Arenas, víctima de robo en Colombia: “Pasó un tipo en una moto y me rapó el celular”

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO: