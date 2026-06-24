Petro aseguró que hay una “causal constitucional” para anular las elecciones presidenciales: “Un sistema al servicio de uno de los candidatos”

El presidente Gustavo Petro aseguró que el sistema electoral colombiano es vulnerable - crédito Juan David Duque/Reuters

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a los resultados electorales del 21 de junio de 2026, fecha en la que se llevaron a cabo los comicios presidenciales que dieron como ganador al abogado Abelardo de la Espriella. El escrutinio realizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratifica que el aspirante de la derecha ahora es el presidente electo de Colombia.

Pese a ello, y a que el mismo excandidato presidencial Iván Cepeda Castro ya aceptó su derrota en las urnas, el actual jefe de Estado se niega a dar su visto bueno a los resultados. En la publicación que hizo en X, cuestionó el hecho de que los escrutinios se hayan llevado a cabo sin contar con el material electoral físico de los consulados.

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“Nunca tuvimos un sistema electoral tan vulnerable como el que tenemos hoy. Un sistema al servicio de uno de los candidatos. Por eso no trajeron los votos del exterior, porque es uno de los pilares del triunfo de Abelardo, ciudadanos en gran cuantía que fueron al mundial votando siete veces en las urnas y jurados que no son residentes en los países extranjeros sino que fueron llevados desde Colombia, con lo cual se anula la votación de las mesas”, precisó.

Además, afirmó que no se tramitó el 90% de la reclamaciones que hizo el Pacto Histórico con respecto al desarrollo de los comicios.

El presidente Petro afirmó también que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump participó “de frente” en las elecciones, y eso, sería un motivo suficiente para anular las elecciones”.

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Esa es la mayor causal constitucional para que se anulen las elecciones”, dijo.

“Retrocedimos lo avanzado, cuando teníamos el más alto nivel de valoración de las fuerzas armadas y policiales por la sociedad en algo tan importante para la vida colombiana. Así que volvemos al pasado más oscuro, y con un agravante: la pérdida de la soberanía nacional, la fuerza aérea será compartida entre Colombia y EEUU y lo que vienen son misiles sobre campesinos y minería del oro. Algo así como el pillaje”, añadió.

El presidente Gustavo Petro se refirió a los resultados electorales del 21 de junio - crédito @petrogustavo/X

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