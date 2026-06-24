Amalfi, cuna de Daniel Muñoz: tesoro natural, histórico y cultural en el nordeste antioqueño

El municipio del nordeste reúne un jardín botánico, una reserva del loro orejiamarillo, petroglifos, cocina paisa y fiestas tradicionales que muestran otra cara de una zona golpeada por el conflicto - crédito anamaretoescaladora/TikTok

El municipio de Amalfi, Antioquia, se posiciona en el centro de la atención nacional tras convertirse en la cuna del lateral derecho goleador de la Selección Colombia, Daniel Muñoz, figura indiscutible en el Mundial de Fútbol 2026 y responsable de sellar la clasificación del equipo cafetero a los dieciseisavos de final.

Nacido el 26 de mayo de 1996, Muñoz ha puesto en el mapa internacional a este rincón del nordeste antioqueño, un territorio marcado por el pasado de conflicto armado, pero que hoy destaca por su riqueza natural, su historia cafetera y una tranquilidad difícil de igualar.

A 147 kilómetros y aproximadamente cuatro horas de Medellín, Amalfi ofrece un clima templado de 22 °C, ideal para quienes buscan escaparse del bullicio urbano. Según el sitio web de Turismo Antioquia, la localidad “posee pisos térmicos con variedad de ecosistemas que albergan abundante flora y fauna nativa, donde también habitan las leyendas, como la del tigre, rondan y dejan huella los jaguares que recorren el corredor, en el cual Amalfi tiene un protagonismo para conectar las selvas de Sur y Centroamérica”.

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Amalfi, ubicado a 147 kilómetros de Medellín, ofrece clima templado, ecosistemas diversos y un corredor natural con presencia de jaguares, según Turismo Antioquia - crédito Pueblos de Antioquia/Facebook

Ecoturismo y actividades al aire libre en Amalfi

Amalfi es un destino imprescindible para quienes disfrutan del turismo de naturaleza y ecoturismo. El Jardín Botánico es considerado la reserva natural del municipio, con un bosque nativo y una destacada diversidad de flora, ideal para el avistamiento de aves. Los visitantes pueden relajarse en balnearios como La Cazuela o el Valle Riachón, donde el clima cálido y la abundancia de agua crean espacios perfectos para la recreación y el descanso.

Una caminata de apenas tres cuadras desde el parque principal lleva al Alto del Cristo, un mirador natural con vistas panorámicas del valle, ideal para la fotografía y la contemplación. Para los amantes de la conservación, la Reserva del Loro Orejiamarillo ofrece un escenario privilegiado para la observación de aves endémicas y migratorias, consolidando a Amalfi como uno de los destinos más recomendados para el turismo ornitológico en Antioquia.

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Entre los principales atractivos turísticos figuran también la Fuente San Ignacio, el Valle Riachón, los Tequendamitas, los Petroglifos de la vereda El Encanto, el Embalse Porce y la Cascada de Caracolí. Estos espacios permiten a los viajeros descubrir cascadas, senderos ecológicos y paisajes que reflejan la riqueza hídrica y la biodiversidad del territorio, donde la naturaleza y la historia conviven en armonía.

El patrimonio cultural de Amalfi reúne el Museo Arqueológico con vestigios de la cultura Tahamí y el Monumento al Tigre de Amalfi - crédito Pueblos de Antioquia/Facebook

Historia y cultura: legado indígena y arquitectura singular

El patrimonio cultural de Amalfi se expresa en el Museo Arqueológico, ubicado en la Casa de la Cultura, donde se exhiben piezas y vestigios de la cultura Tahamí. El Monumento al Tigre de Amalfi rinde homenaje a un felino legendario que habitó la región y forma parte del imaginario colectivo local.

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El parque principal Carlos Segismundo de Greiff es el corazón del casco urbano. De acuerdo con Colombia Travel, el parque es “un verdadero lienzo que desde el aire se ve dibujado con múltiples detalles”, con corredores flanqueados por jardines y pisos de piedra natural que crean un ambiente artístico. La plaza está adornada por ceibas antiguas, una fuente central que rinde tributo a las culturas indígenas, y esculturas de reconocidos artistas colombianos como Omar Rayo y Enrique Grau.

La Iglesia de la Inmaculada Concepción, obra mayor desde 1843, domina el entorno. A su entrada, un monumento honra a la santa colombiana Laura Montoya Upegui, educadora y misionera católica nacida en la región. Por la noche, el parque se transforma en un espacio de encuentro, animado por espectáculos de luces y tertulias al aire libre.

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El parque principal Carlos Segismundo de Greiff y la Iglesia de la Inmaculada Concepción concentran la arquitectura y los referentes históricos del casco urbano de Amalfi - crédito Pueblos de Antioquia/Facebook

Gastronomía, festividades y acceso al municipio

La gastronomía local es otro de los atractivos de Amalfi. Los visitantes pueden disfrutar de platos típicos como la bandeja paisa, la sopa de mondongo y los tradicionales frijoles antioqueños, acompañados de aguapanela, en los negocios del pueblo. Las festividades incluyen las Fiestas de la Paz y del Progreso en octubre, la Virgen del Carmen en julio, el Festival Equino y las celebraciones de Semana Santa y Reyes Magos.

El acceso a Amalfi es posible a través de la autopista Norte y la Vía del Nordeste, con alternativas que conectan desde Anorí, Vegachí y Remedios. El transporte público es ofrecido por empresas como Coonorte y Coopetigre, con un costo promedio entre $35.000 y $50.000, y un peaje de $13.300 en El Trapiche. Dentro del municipio, el motocarro es el medio predilecto, con un valor de $3.000 por persona.

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