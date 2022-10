Salomé Camargo reveló la verdad sobre el supuesto incidente que tuvo con su menstración: “Fue un experimento social”

Salomé Camargo, cantante colombiana. Foto: Instagram @salomecf

El nombre de Salomé Camargo está sonando sin parar por todos lados durante los recientes días, ¿la razón? pues bien, este lunes 10 de octubre la cantante estuvo como invitada en el programa del Canal RCN, ‘Buen día Colombia’ y, en un momento de su conversación con los presentadores, una de ellos -Violeta Bergonzi- dirige a la artista barranquillera a un lugar del set para que pueda cantar.

Sin embargo, en el momento que Camargo se pone de pie se alcanza a ver una mancha de menstruación en su pantalón, posteriormente, Bergonzi comenta que es necesario hacer una pausa en el programa y se acerca a Salomé para hablarle al oído, en vista de la situación, aparentemente le comunica de su incidente. Luego empezó el debate por doquier sobre lo ocurrido con la cantante, quien desde sus redes sociales publicó el fragmento del matutino correspondiente a su supuesto percance menstrual y comentó escribió lo siguiente:

“Gente, lo sé, me manché hoy porque me llegó el período en pleno programa en vivo y me parece súper importante hablarles de eso y publicarlo…Algunos de los comentarios que he recibido son de vergüenza, otros en tono de regaño culpándome de lo que sucedió. Ninguna está libre de un accidente y esto que me ocurrió ¡le puede pasar a cualquiera! Es normal”, enseguida, también incluyó en su mensaje la etiqueta de “Normalicemos el período”.

Fue un experimento social:

Ahora bien, este martes 11 de octubre Salomé Camargo acudió nuevamente a sus redes sociales para hablar de dicho incidente, pero en esta ocasión para contar la verdadera historia detrás de lo que pasó: fue un experimento social que hizo de la mano de Kotex, marca de productos para la salud íntima femenina. Fue así, que desde sus InstaStories la cantante expresó en primer lugar.

“Antes de empezar estas Historias, quiero aclarar algunas cosas: lo que ustedes vieron ayer fue un experimento que hicimos junto a Kotex para concientizar a todas las personas sobre el sangrado menstrual y sobre lo que todas las mujeres pasamos cada 28 días. Esto no lo hicimos con ganas de crear una polémica, de tener fama, sé que voy a recibir comentarios de personas diciéndome: -Salo, me engañaste, ¿por qué tuviste que hacer eso?-, pero la reacción de las personas cuando vieron eso, que le pasó a una mujer en televisión en vivo fueron impresionantes”.

Aunque la cantante recibió comentarios negativos, en estas recientes InstaStories también agradeció por los mensajes positivos que le llegaron. Además, también destacó la importancia de que exista una buena educación menstrual.

“El tema de la educación menstrual es algo que desafortunadamente no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, lo vemos muy poco. Creo que es muy importante hablarle a nuestras niñas, porque existe mucho tabú sobre este tema aún y me siento contenta de haber hecho esto, que les confieso tenía muchísimo miedo...”

Por último, resaltó cuál es el mensaje que se pretende entregar con esta campaña: “Normalicemos lo normal, ese es el mensaje que queremos darle y que queremos que ustedes sigan compartiendo”.

La presentadora de ‘Buen día Colombia’ quiso acudir a sus redes sociales para explicarle a sus seguidores que no sabía lo del experimento social de Salomé Camargo sobre la menstruación, sin embargo, aprovechó la oportunidad para unirse al llamado de ‘Normalizar lo normal’.

“Ahora sí paso por aquí para hablar de lo que ocurriío con Salomé en el momento en que ella se levantó en medio de una entrevista que le estábamos haciendo y de repente vimos que su pantalón estaba manchado porque le había llegado la menstruación. Esto hizo parte de un experimento social, no fue real, fue premeditado, y aunque yo no lo sabía, el equipo no lo sabía, las reacciones fueron muy positivas porque se actuó de forma natural... la invitación es a normalizar lo normal”.

