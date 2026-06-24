Daniel Muñoz no comenzó como lateral derecho en el fútbol: esta es la posición que tuvo en sus inicios

Resumen y el gol del partido entre la Selección Colombia y la República Democrática del Congo por la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026. Así fue la anotación de Daniel Muñoz que lo coloca como el goleador del equipo en este torneo - crédito TyC Sports

Daniel Muñoz es el goleador de la Selección Colombia en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, con dos anotaciones. El lateral derecho del equipo dirigido por Néstor Lorenzo no comenzó en esa posición, pues en sus inicios jugó como centro delantero. Una ubicación mucho más ofensiva, que podría explicar, entre otras cosas, la razón por la que entiende cómo atacar el área rival y definir. Así como lo ha demostrado en este torneo durante los partidos ante Uzbekistán, donde abrió el marcador tras una asistencia de Luis Díaz, y República Democrática del Congo, en el que hizo el único gol del partido.

La revelación la hizo su tío, Carlos Muñoz, quien acompañó su proceso de formación en el fútbol profesional desde sus inicios. “Daniel en un inicio no era lateral derecho. Él jugaba como delantero y fue el profesor Gabriel Sepúlveda, de la escuela Total Soccer, que le dijo que tenía futuro en el fútbol profesional, pero como carrilero, por la capacidad que tenía para correr de abajo para arriba. No como delantero”, dijo Muñoz, el tío, en entrevista con Caracol Radio.

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Muñoz explica que la victoria del equipo se logró mediante la paciencia, la movilidad y el control de los tiempos, que llevaron al único gol del encuentro. Este es un evento de cobertura deportiva - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Daniel Muñoz no quería jugar de lateral derecho

Daniel Muñoz no quiso aceptar ese cambio de posición en un inicio, fueron los consejos de su madre, Francy Mejía, los que hicieron que aceptara jugar en la posición que le recomendó el profesor Sepúlveda. “Nosotros le dijimos que era lo mejor. Que si él se lo decía era por algo y sirvió, porque fue en esa posición en la que terminó siendo contratado por Águilas Doradas en el fútbol profesional, gracias a la aprobación del profesor Pedro Sarmiento, que dirigía a ese equipo en ese momento”, contó Carlos Muñoz.

Haber comenzado como centro delantero en el fútbol le ha permitido a Daniel Muñoz atacar el área rival y saber cómo definir para anotar goles. No solo en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Colombia, pues esa ha sido su principal característica desde que comenzó en Águilas Doradas, después en Atlético Nacional, hasta su llegada a Europa, primero en el Genk de Bélgica y ahora en el Crystal Palace de Inglaterra.

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Daniel Muñoz, jugador, realiza declaraciones en una conferencia de prensa. El contenido se centra en sus reacciones tras la clasificación de Colombia al Mundial 2026 - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

La Selección Colombia tiene un juego que beneficia la cualidad goleadora de Daniel Muñoz

Y es que la Selección Colombia tiene una idea de juego que le ayuda a Daniel Muñoz a explotar esa cualidad. Así lo ha explicado el analista táctico, Carlos Antonio Vélez, en repetidas ocasiones: “Colombia es un equipo cojo en ataque porque tiene una gran potencia por el sector izquierdo con Luis Díaz, que desborda, gambetea y causa peligro, pero no una debilidad importante por el sector derecho, porque Jhon Arias tiene responsabilidades por carril interior que impiden que juegue como extremo natural, y ningún jugador del equipo parte de esa posición. Es ahí donde la posibilidad de proyección y ascenso al ataque aparece para Daniel Muñoz, que logra aprovechar por su capacidad”, ha explicado Vélez en el programa Palabras Mayores.

Daniel Muñoz, de la selección de Colombia, festeja tras anotar ante Congo en un duelo del Mundial disputado el martes 23 de junio de 2026 en Guadalajara - crédito Ricardo Mazalan/AP Foto

Estadísticas de Daniel Muñoz en su carrera profesional

Daniel Muñoz ha anotado 46 goles como profesional (incluyendo clubes y selección):

Águilas Doradas : 3 goles.

Atlético Nacional : 7 goles.

KRC Genk (Bélgica) : 19 goles.

Crystal Palace (Inglaterra) : 11 goles.

Selección Colombia: 6 goles.

Los goles más importantes de Daniel Muñoz por el impacto en el resultado han sido:

Gol a Uzbekistán (Copa Mundial 2026): El 17 de junio de 2026, anotó el primer gol de Colombia en la fase de grupos del Mundial. El tanto llegó en el minuto 40 tras un preciso centro magistral de Luis Díaz que Muñoz definió de primera llegando al área chica.

Gol contra Royal Amberes (2023): En la liga belga, Muñoz selló una agónica victoria 3-2 en el minuto 99 (90′+9)

Gol contra el Manchester City (2024-25): En su primera temporada completa en Inglaterra, Muñoz le anotó al equipo de Pep Guardiola en el minuto 4. Definió con un remate de pierna derecha tras romper líneas desde el lateral, logrando un empate clave.