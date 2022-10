Salome Camargo y su reflexión tras un accidente en televisión en vivo: “Normalicemos hablar de la menstruación”

Salomé Camargo tuvo un inconveniente en televisión en vivo y en sus redes sociales, salió a hablar de su menstruación hecho que llamó la atención de los televidentes. Tomada de Instagram @salomecf

Salomé Camargo fue una de las participantes más recordadas en la edición de Factor X del 2011. Desde ese momento, la joven se ha dedicado a presentar sus temas musicales en diferentes plataformas de streaming como YouTube o Spotify, además, se ha convertido en una de las generadoras de contenido más prometedoras.

Este 10 de octubre, mientras participaba en Buendía Colombia del Canal RCN le pidieron que pasara al escenario y junto a ella estaba Violeta Bergonzi. Al darle la espalda a la cámara se observa que el pantalón estaba manchado.

Mientras caminaba, la cámara enfoca a Orlando Liñán, quien sorprendido por la situación no oculta su desconcierto y Ana Karina Soto, también con su rostro expresó un poco de incomodidad por el momento. Sin embargo, Violeta Bergonzi reacciona y se ubica detrás de Camargo, para evitar que la cámara la enfoque nuevamente.

“Mi Salomé, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos, ¿te parece?”, fueron las palabras de Violeta previo a mandar a unos mensajes comerciales.

Cabe mencionar que, la cantante llevaba puesto un pantalón blanco lo que hizo que el hecho pasara menos inadvertido y se pudiera apreciar claramente el accidente con la llegada de su periodo menstrual.

“Gente, lo sé, me manché hoy porque me llegó el período en pleno programa en vivo y me parece súper importante hablarles de eso y publicarlo… Algunos de los comentarios que he recibido son de vergüenza, otros en tono de regaño culpándome de lo que sucedió. Ninguna está libre de un accidente y esto que me ocurrió le puede pasar a cualquiera! ES NORMAL”, escribió la artista en su cuenta oficial de Instagram.

Después de los comentarios que circularon en redes sociales, la barranquillera se pronunció a través de sus InstaStories con una reflexión en la que pidió que se normalice hablar sobre la menstruación, pues es un hecho natural en las mujeres.

“Quiero agradecerles a todas las personas que se conectaron. Quiero hablarles sobre el accidente que tuve en vivo, eso que ustedes ven ahí, sí, era una mancha en mi pantalón y obviamente me asusté muchísimo porque no me lo esperaba”, fueron las primeras palabras que entregó en sus historias.

Posteriormente, señaló que recibió todo tipo de comentarios negativos y otros positivos, sin embargo, hizo una profunda reflexión al respecto: “Somos mujeres, esto es algo natural, en algún momento me pasó en el colegio, en otras situaciones de mi vida, pero jamás pensé que me pasara en un programa en vivo. A las personas que lo vieron, que me dejaron mensajes bonitos, gracias”.

A continuación, el mensaje de Salomé Camargo sobre lo que ocurrió en el programa en vivo de ‘Buendía Colombia’:

La cantante barranquillera pidió que se hable de manera normal sobre este caso que es natural en todas las mujeres y no debe ser tabú

Respecto a su publicación, la cantante recibió varios mensajes de apoyo entre los que se encuentran la exreina Daniella Álvarez, que mencionó que es un proceso natural de las mujeres: “¡De acuerdo! Es algo normal, somos mujeres y hace parte de nosotras. Divina”. La también presentadora Zahira Benavides, que le escribió: “Mamacita es de lo más normal, que la gente sepa que eso pasa y pasa muchooooo. Y los comentarios negativos omítelos no vale la pena ni leerlos”.

